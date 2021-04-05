台鐵太魯閣號2日於花蓮大清水隧道發生事故，導致上百人死傷，衛福部也為此設立「衛生福利部賑災專戶」，提供管道給想捐款的許多民間團體、一般民眾。但被不少網友質疑，當年「高雄氣爆捐款流向」，一部分卻被官員拿去出國觀光，認為沒必要捐給政府。對此，出道多年的影視女藝人張倩分享一篇友人貼文稱，太魯閣事故衛福部此舉，和當時高雄氣爆案，是一模一樣的四部曲套路。

總統蔡英文今天就募款一事表示，政府該負責的事項，都會由政府預算辦理。相對應的事故責任，目前也由檢調釐清中，所有的賠償支出，都不會來自愛心捐款。搶修及善後工作仍在進行中，再次謝謝大家溫暖的愛心，政府各單位也一定會繼續全力以赴。

張倩5日轉分享友人「益新」一篇貼文則感嘆，搞捐款和過去氣爆捐款一樣，有4個相似之赤。第一，出事不能咎責不能檢討，只能滿口「天佑台灣」，誰多嘴誰就是冷血打壓罹難者，誰就是妨礙救災。第二、前高雄市長陳菊第一時間甩鍋李長榮，正如同台鐵甩鍋包商。

第三、當年高雄市「事主裝公親」喊「代位求償」，如今台鐵故技重施也喊求償，裝受害者先裝先贏。第四、發動民眾捐款，該負責的人躲在罹難者背後，情緒勒索兼轉移焦點。如今衛福部也成立了捐款專戶。

張倩說，她個人認為，這是人禍，而且是貪贓枉法結構的人禍，憑什麼要人民捐款？呼籲切勿讓愛心被利用，讓該負責的特定政府單位，用民眾捐款去欺騙罹難者家屬和解，反而喪失獲得國賠的機會。

分享TG友 #益新 文 臉書友 #劉偉紀 圖 認真說，太魯閣事故滿滿的高雄氣爆... 由張倩發佈於 2021年4月4日 星期日

(中時新聞網)