美國海軍高級官員已經就未來航空母艦艦載機的構想提出新的配置計劃，包括將在「下一代空優武力」(NGAD)的計劃中開發F/A-18E/F超級大黃蜂的繼任機型，並更換現有EA-18G咆哮者電子攻擊機。這項航母艦載機更新計劃將重塑航母機隊的組成，未來將有高達2/3的艦載機是無人駕駛戰機。而新版艦載機擁有更大航程，可以讓航母部署區域遠離中國反艦導彈、巡航導彈或高超音速導彈的威脅。

據《動力》雜誌報導，美國海軍的NGAD的計劃中，在F-35C陸續上艦服役的同時，預計將於2030年更換現有的超級大黃蜂艦載戰機與咆哮者電戰機，並增加無人戰機的比例。長遠來看，這能大幅增強航母的打擊能力，因為增加無人戰機後，可以讓航母的艦載機數量由76架增加到90架，預計每4架有人駕駛戰鬥機就會配備6架無人戰機。

報導說，海軍與空軍討論下一代空優戰機計劃NGAD時，當然會發現2個軍種對戰機與火力的要求有相當差異，大概只有航電與一些次級系統可以共用，亦即可以使用共同的武器平台。

美國海軍的NGAD計劃的無人機可能用於電子戰或早期預警平台，若落實在F/A-18E/F與EA-18A替代戰機上，前者做為艦載機骨幹，傾向於有人駕駛，後者進行電子戰則傾向於無人駕駛。圖為EA-18A電子戰機。（圖／美國海軍）

發表上述評論的美國海軍作戰司令部辦公室空戰司司長格雷戈里．哈里斯(Gregory Harris)上將認為，與空軍共同商討NGAD計劃給前景不明的海軍戰機換代計劃很多啟示，未來海軍的NGAD計劃將與空軍用來取代F-22甚至F-35的NGAD計劃齊頭並進。去年9月，空軍就已經輪始試飛NGAD的某種原型機，但海軍仍在努力完善其NGAD計劃中的性能需求。

他表示，如同美國空軍、英國以及歐洲其他國家都在進行類似的計劃，海軍的NGAD會是個「系統性家族」，例如艦載機核心的F / A-XX將用於取代超級大黃蜂，F / A-XX可能是有人駕駛，也可能是無人駕駛，但有人駕駛的可能性比較高。除此之外，NGAD的計劃還將包括有人駕駛飛機和無人戰機的混合體。

哈里斯補充說，隨著有人與無人並行的系統啟用，兩種系統的團隊也必須進行整合。對空軍的NGAD計劃來說，無人駕駛戰機類似於忠誠僚機，或稱作有人戰機的「小伙伴」。而海軍的計劃則可能將無人機用於電子戰或早期預警平台，若落實在F/A-18E/F與EA-18A替代戰機上，前者做為艦載機骨幹，傾向於有人駕駛，後者進行電子戰則傾向於無人駕駛。這是因為在未來與中俄等實力相當的國家對抗時，首批出擊的電子戰機面對的風險較大，因此使用體型較小且成本較低的無人機更為合適。

報導表示，無人戰機搭配載人戰機將很大程度上取決於海軍的MQ-25黃貂魚空中加油機的是否順利服役，它除了提供空中加油，還將成為通訊鏈接的平台，將更有利於艦艇操作無人戰機。另外，目前使用的E-2D鷹眼空中預警機，很有可能在引進無人戰機上發揮作用。本月稍早海軍宣布計劃修改先進鷹眼的任務電腦，讓它可以做為無人戰機的控制平台，並加入無人戰機聯合試驗的一部分。

根據美國海軍學院報告，目前海軍NGAD計劃尚處於「概念完善階段」，更換超級大黃蜂已有了接班方案，預計將在2到3年內做出最終決定。不論超級大黃蜂的繼任者採用什麼形式，它都可以擁有比艦載版F-35C的700海里更大的戰鬥半徑，大約能增加到超過一千海里。這種大航程將在印太地區發揮重要作用，可以讓航母部署區域遠離中國反艦導彈、巡航導彈或新式高超音速武器的交戰範圍。

(中時新聞網)