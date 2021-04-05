美國3月非農就業數據上周五公布增加91.6萬人，比市場預估的67.5萬人還要好，失業率也降至6%，由於強勁的經濟增長和積極的疫苗接種，推動各大美國企業加強招聘的力道，3月份就業數據創下去年夏天、7個月以來最強表現，美股3大指數期貨盤前皆漲。美股周一(5日)開盤上漲69.17點、以33,386.83點開出，隨後大漲超過280點，台積電ADR上漲逾1%。

隨著台股開盤，道瓊指數上漲284.09點或0.86%、暫報33,437.3點；標普500指數上漲32.28點或0.80%、暫報4,052.15點；那斯達克指數上漲115.86點或0.86%、暫報13,595.97點；費城半導體指數上漲34.80點或1.07%、暫報3,274.98點。

4大科技巨頭開盤齊揚，特斯拉股價上漲42.17美元或6.37%、暫報703.92美元。台積電ADR股價上漲1.39美元或1.11%、暫報126.24美元；聯電ADR股價上漲0.12美元或1.35%、暫報9.39美元。

電動車大廠特斯拉2021年第一季生產18萬輛汽車，交付近18.5萬輛汽車，遠優預市場預期的16.8萬輛汽車，抵銷全球車用晶片供應不足，以及零組件短缺所帶來的影響。受到拜登近2.3兆美元大基建計畫，包括半導體投資、基礎建設更新等，同時打算將企業稅提高至28%，高盛分析師團隊則是警告，拜登加稅計畫恐怕讓標普500指數的成分股企業明年EPS減少9%。

(中時新聞網)