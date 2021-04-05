太魯閣號撞車釀50死重大事故，交通部長林佳龍昨天深夜聲明，已經向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌請辭負責，不會戀棧。對於林佳龍請辭及繼任人選，行政院長蘇貞昌今天到台鐵聽取事故簡報前受訪時表示，「現在還沒有討論」。

蘇貞昌指出，災難發生後，林佳龍就一直待在現場忙著搶救搶通，對他負責任的態度予以肯定，現階段還是搶救跟搶通為最重要，至於後續責任問題，「現在還沒有討論」。

對於國民黨批評蘇貞昌也應負起政治責任，對此，蘇貞昌沒有正面回應，僅表示政府當然要負責任，要做的事情很多，一方面連假期間搶救傷患、搶通現場最要緊，政府在相關各方面都要持續做好，這也是應該，同時也不只有這件事情，像是現在疫苗進來20萬劑，政府也忙著讓更多民眾盡快施打完畢，另外，旱象也愈來愈嚴峻，沒有解決，政府要做的事情很多，要負起責任。

另外，台鐵局前局長張政源退休後，局長一職就懸缺三個月，現在由交通部次長祁文中暫時代理台鐵局長一職，但外界質疑交通部是監理機關，現在卻由次長代理局長，造成台鐵管理體系混淆。

蘇貞昌說，台鐵是很重要的單位，這個工作也很辛苦，局長出缺後，先前和林佳龍商量，一時之間還是請次長先代理，「這是一時」，從各方面來看，還是會在事情處理完之後，找出最妥適的人來擔任這個重要的工作。

對於台鐵局長三個月懸缺未補，目前由交通部次長祁文中代理，他說，「我已經請辭中，負起責任，有關人事部分，會尊重新的人事安排」。

(工商 )