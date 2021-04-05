日本動畫《鬼滅之刃》聲優關智一5日在人氣節目「帰れま10」首次登場，提到他為經典作品《哆啦A夢》「小夫」（舊譯阿福）擔任聲優，又接演了《鬼滅之刃》「風柱・不死川實彌」，明顯感覺到世間對他的眼光改變不少。

關智一聲演《鬼滅之刃》「風柱・不死川實彌」。（轉載自木棉花樂園）

關智一聲演角色之一《哆啦A夢》「小夫」。（轉載自medicomtoy.co.jp）

關智一1991年聲優出道後，聲演過眾多重要角色，如《機動武鬥傳G GUNDAM》多蒙卡修、《Fate》系列吉爾伽美什、《頭文字D》高橋啟介、《庫洛魔法使》木之本桃矢、《IDOLiSH7》櫻春樹等，以及2005年版的《哆啦A夢》「小夫」與《鬼滅之刃》「風柱・不死川實彌」。

他說：「風柱雖然在《鬼滅》出現得不多，但是感覺有很多人新認識了我，還有人說『小夫也能發出那麼帥氣的聲音呢！」他感謝《鬼滅》給他聲演機會，已是老手的他自嘲表示「我至少還能靠這個角色再撐個兩年！」

實演日劇 「千秋王子共演」

關智一在《交響情人夢》動畫中聲演「千秋王子」千秋真一，而他將在4月15日於日本播出的日劇《櫻之塔》實際演出刑警一角，而該劇男主角正是電視劇版《交響情人夢》中飾演「千秋王子」的玉木宏，形成「千秋王子共演」局面，讓影迷十分期待。關智一對此笑說：「第一次被告知要演出時，我還心想，一定是整人節目想整我！」

玉木宏在《交響情人夢》電視劇中演「千秋王子」千秋真一。（KKTV提供）

(中時 )