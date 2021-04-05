苗栗縣社區培力育成中心3月共計訪視與輔導11個社區發展協會，輔導協助縣內社區共同成長發展地方特色。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府設置「苗栗縣社區培力育成中心」，協助推動社區發展工作，挖掘社區特色帶動地方發展，針對縣內275村里共280個社區發展協會，依照社區類型規畫不同的分級輔導方式，協助社區因地制宜發展不同特色活動。

縣府社會處長楊文志表示，去年委託育達科技大學承辦社區培力育成中心，去年階段性任務主在於輔導社區理監事會議、會員大會定期召開、財務報表公開透明，維持會務運作，今年著重業務推動，委託社團法人苗栗縣創栗協會承辦，協助縣府團隊推動社區發展工作，在會務作業穩定下，向縣府申請補助，推廣各社區不同特色活動，彼此交流相互學習。

縣府與育成中心共同建立社區分級制度，依照社區運作情形，分為「停滯型」、「起步型」、「績效型」及「永續型」4種類型，將依社區類型規畫不同的分級輔導方式，3月訪視與輔導11個社區發展協會，協助社區建構在地深根理念。

楊文志說明，後龍鎮溪洲社區發展協會為縣內第1個獲得衛生福利部核定補助福利社區化旗艦型計畫，溪州社區以點到線到面的擴增，連結附近豐富社區、水尾社區、海埔社區、埔頂社區跟南港社區，開辦社區照顧關懷據點、成立新住民志工隊、辦理溫馨廚房等，推動特色活動，促進社區永續發展。

社會處表示，苗栗縣社區培力育成中心培育社區會務、財務能力，提升社區量能，成為協助推動縣內各項社區發展工作及福利社區化工作的基石，並凝聚苗栗社區意識，期許服務更多社區居民，讓社會福利服務在地化。

(中時 )