片中橋間阿嬤的故事打動許多女性觀眾。（希望行銷提供）

台灣紀錄片導演黃胤毓致力於拍攝台灣、沖繩移民歷史，他2016年推出以沖繩八重山台灣移民為主題的系列紀錄片《海的彼端》，廣受觀眾好評，他耗時7年推出的系列紀錄片新作《綠色牢籠》透過高齡近90歲的台灣阿嬤橋間良子口述，回顧戰前「西表礦坑」幾近被遺忘的移民歷史。

該片日前搶先在沖繩上映，成功衝出亮眼票房，總觀影人數是《海的彼端》的3倍，滿座率更高達8成，粗估有7成是女性觀眾，片中橋間阿嬤面對命運的強韌生命力，成功打動各年齡層的女性。對於台灣電影不畏疫情在日本開出票房佳績，黃胤毓也開心表示：「希望觀眾看到在時代漂泊的女性，是如何在人生最後幾年中，重新回顧人生的苦澀與堅強。」

另方面，由黃胤毓擔任共同製片的阿根廷、台灣合製片《月亮代表我的心》，描述導演許煌身為阿根廷二代移民，從未踏上台灣土地，為了尋找因思鄉返台而多年未見的母親，千里迢迢來到台灣這塊土地，盼透過影像紀錄母親心境，並從媽媽口中拼湊出父親離世的真相，日前也成功入圍瑞士真實影展的國際競賽長片單元 （Visions du Réel International Feature Film Competition），角逐最佳長片。

黃胤毓表示，自己對於移民、國界等相關主題很有興趣，早在大學到日本唸書時，就開始研究台灣、沖繩移民史，希望透過影像追尋那些被遺忘的回憶。而他當初為拍攝《綠色牢籠》，從主角橋間阿嬤88歲到92歲過世，之後又花了數年歷史考察、一年戲劇重現拍攝、一年剪接後製，這7年的深厚田野調查，除了以電影方式記錄橋間阿嬤的心路歷程，也將推出書籍《綠色牢籠：埋藏於沖繩西表島礦坑的台灣記憶》，詳實寫下調查史料，以及拍攝團隊跟橋間阿嬤的濃厚情感。

《綠色牢籠》早在企畫階段就獲得國際注目，2015年入選德國柏林影展給予年輕新秀支持的新銳營「紀錄片工作站」（Doc Station）企劃案、更兩度入選瑞士真實影展的產業提案DOCM單元，拿下日內瓦後製獎（The HEAD – Genève Postproduction Award），評審皆以「兼具影像的詩意與親密性，且富有高度原創性與攝影品質」給予高度讚賞。

深富人文關懷的情懷，也獲得電影界的好評，日本藝術片導演河瀨直美也盛讚：「悲淒的臉孔、怡悅的面容，謹慎地活著、跨越多重苦難、沒有疆域的世界在她的記憶中來回翻轉，在老婦臉上留下印記的斑點及皺紋，是其一生走來的人生軌跡。能把死亡詮釋得如此美麗、把「不在場的存在」描繪得如此絢爛的影像作家。」

該片將於5月14日在台上映，導演黃胤毓也將於電影上映前，來台展開宣傳活動及校園活動。全片已在「嘖嘖」網站展開募資，參與募資專案將獲院線電影兌換券及電影相關周邊商品，並於電影片尾放上感謝名單致謝。

(中時 )