高雄亞灣區台電特貿三基地重新改採公辦都更招標之主場招商記者說明會4月6日登場，高雄巿副巿長林欽榮5日臉書以「高雄亞灣區創新園區未來Vs.台北南港東區門戶計畫之對話」Po文表示，此案將是翻轉亞灣區未來開發走向的旗艦指標案件；也是關鍵時刻。

林欽榮臉書發文如下：

我有信心憑藉公開丶公平丶公正的招商評審程序，能夠促成本案的實質開發。在此，也感謝台電董事會的支持，此案曾經過2次招商流標，終能董事會同意比照台電在台北市南港東區門戶計畫的模式，由地上權設定轉換為公辦都更招商模式。

亞洲新灣區扮演高雄產業轉型的重要角色，尤其是在今年2／28蔡總統蒞臨高雄，支持陳其邁市長的亞灣5G AIOT創新產業園區政策，總統及蘇院長宣布中央將投入5年110億的補助計畫；相信藉由這項產業政策支持，將使特貿三招商案更加邁進成功途徑。這也如同台北南港東區門戶計畫，在同時擁有國際會展中心丶國家生技硏發中心丶軟體園區丶台北流行音樂中心以及三鐵共構（高鐡丶台鐡丶捷運）的城市功能基底下，如何自身藉由地方政府的有效都市計畫通檢與都更戰略，來翻轉黑鄉老區成為科技產業創新特區。

回想我擔任台北市副市長任內，推動台北南港東區門戶計畫核心的台電中心倉庫舊址丶台鐵南港之心都更案，即藉由都市計畫的策略調整，歷經兩年兩級都市計劃委員會審議通過；其中不僅是國公營事業機構的產業專區，包括台電的中心倉庫原址丶也包括在南港台鐵舊車站用地蛻變為「南港之心」開發；都是採用公辦都更的模式，並調整總容積之50％可供為住宅使用。此外，台北南港東區門戶計畫之都市計畫通盤檢討的另外一個要義，則為超前佈署在面臨未來發展的新科技產業時代，要求增加社會住宅籌建，提供出租性、智慧化青年社會住宅；就從2016年到現在為止；很高興了解至今南港東區門戶計畫已經有了近3000餘戶的社會住宅，陸續完工並進駐就業人口(包括在南港捷運機場基地聯合開發的1500戶丶東明社區的700戶以及向陽社區的380戶丶中研院社區的200戶等）。在產業專區提高住宅比例調整為50％，乃搭配相關的產業安家計畫，鼓勵民間投資及扶植新創產業，串連周邊產業帶動地區發展。這是藉由大型公有地公辦更新翻轉地區再生的成功案例。接續，私有土地的都市計畫調整，也陸續跟進，採取回饋以及與時俱進的開發許可模式，一步步成就南港都市成長模式。

我期許在亞灣區特貿三基地招商案，也能有此帶頭效應，帶動亞灣區發展。

(中時 )