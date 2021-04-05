美國多家電動車新創公司在2020年透過特殊目的收購公司（SPAC）上市之前，向投資人提出亮眼的業務前景預測，然而上市後相繼發生業績未達標或是成本高於預期的情況，引發股價重挫，跌幅深達一至二成。

總部位於洛杉磯的電動車與電動卡車製造商Canoo日前向投資人表示，公司將捨棄或縮減多項在上市前提出的重要策略。Canoo在2020年透過空白支票公司上市籌資6.3億美元。

成軍5年的加州電動車電池製造商Romeo Power近日發布獲利預警，預估2021年營收可能不到4,000萬美元，遠遠不及上市前預估的1.4億美元。Romeo Power憑藉明亮的前景預測，2020年在公開市場向投資人募集數億美元資金。

俄亥俄州的電動卡車新創公司洛茲敦汽車（Lordstown Motors）在3月中透露，2022年底前的資本支出將較上市前預估高出逾一倍。該公司2020年進行股票公開發行（IPO）籌資7.8億美元。

此外，麻州電動車業者XL Fleet近日指出，由於新冠肺炎疫情持續衝擊卡車市場，公司將無法提供2021年的營收預測。該公司先前向投資人表示，預估2021年營收將激增逾兩倍，7,500萬美元，第一季營收估計達100萬美元，與2020年持平。

上述4家企業皆表示，眼下的挑戰都可以被克服，同時預期未來幾年市場需求和公司成長強勁，然而投資人對此半信半疑。4家公司的股價在上述消息出爐後，跌幅約在12％至21％之間。

值得一提的是，4家企業在上市的第一個法說會，便各自宣布利空消息。回想數個月前，業者才在簡報勾勒出亮麗的成長前景。

投資銀行Vertical Group分析師羅培茲（Jon Lopez）指出，新創業者發現將想像化為實際比預期更加困難。

(工商 )