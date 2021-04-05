A股上市公司石基信息5日公告指出，控股子公司思迅軟件擬引入螞蟻科技集團股份有限公司全資子公司雲鑫創投為戰略投資者，雲鑫創投將以人民幣（下同）4.5億元受讓思迅軟件現有股東10％股權，其中石基信息出售的股權比例為6％，作價2.7億元。

證券時報報導，石基信息目前正籌劃分拆思迅軟件至創業板上市，按照此次股權轉讓價格，思迅軟件整體估值已達45億元。

這此雲鑫創投「相中」的思迅軟件於2016年掛牌新三板，主營標準化零售行業管理資訊軟體產品的研發和銷售，同時依靠客戶資源，為商業銀行、第三方支付公司提供推廣和系統對接服務。

石基信息表示，此次交易能夠透過引入戰略投資者優化股權結構，有利於思迅軟件依靠螞蟻集團的生態鏈，提升思迅軟件在零售數位化、物聯網、商家數位化經營等領域的解決方案優勢，進一步加強思迅軟件在行業中的領先地位。

(工商 )