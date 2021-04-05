市場預期棕櫚油庫存低和供給吃緊，加上受到黃豆油上漲帶動，馬來西亞棕櫚油期貨5日收高，過去4個交易日已有3日上漲。馬來西亞交易所6月交割棕櫚油期貨5日收盤微升0.08％，報每公噸3,740馬幣（約903.38美元），早盤一度勁揚1.6％，升至3月25日以來新高紀錄。聯昌研究（CGS-CIMB Research）分析師Ivy Ng指出，供應緊繃可能持續推升棕櫚油價格上揚。

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