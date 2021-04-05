庫存低、供給吃緊 棕櫚油期貨上漲 22:422021/04/05 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場預期棕櫚油庫存低和供給吃緊，加上受到黃豆油上漲帶動，馬來西亞棕櫚油期貨5日收高，過去4個交易日已有3日上漲。馬來西亞交易所6月交割棕櫚油期貨5日收盤微升0.08％，報每公噸3,740馬幣（約903.38美元），早盤一度勁揚1.6％，升至3月25日以來新高紀錄。聯昌研究（CGS-CIMB Research）分析師Ivy Ng指出，供應緊繃可能持續推升棕櫚油價格上揚。 新興市場開升息第一槍 專家4大招對付通膨怪獸 頭份竹南限水在即 衛生局教導如何節水做好洗手清潔 (工商 ) #聯昌 #棕櫚油 #期貨 #庫存 #供給吃緊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不輸半導體 下一波黑馬股別太早賣 17:002021/04/05 財經 WTO：長賜輪擱淺無損全球貿易復甦 04:102021/04/03 全球財經 蘇伊士運河塞船效應 中歐班列迎大運 04:102021/04/05 焦點新聞 供不應求 台積晶片交期續拉長 04:102021/04/03 財經要聞 大盤向上整理 預期續為個股表現格局 17:402021/04/05 財經 台積電679、600、575三大價位 散戶想通1件事就賺了 09:302021/04/03 財經 飆上16600 散戶這回吃掉外資？搶5檔漲價股別被洗掉 00:032021/04/05 財經 台股拚續創高 緊盯三指標 04:102021/04/04 專題周報 美就業數據報喜 全球股市開香檳 22:032021/04/05 財經 分析師再喊恐怖天價 特斯拉盤前飆6％ 重回7字頭 17:052021/04/05 財經 死殘醫療給付 去年首破3千億 04:102021/04/04 金融．稅務 財經熱門新聞 【太魯閣出軌】半導體實力傲視全球 日媒卻曝台灣這點太危險 - 財經 排除台灣成本飆34兆 各國大搞半導體投資 慘遭報告打臉 - 財經 Archegos爆倉事件 野村是如何成最大輸家 - 財經 1920年代通膨怪獸將復活 專家警告美股3年恐崩25％ - 財經 新興市場開升息第一槍 專家4大招對付通膨怪獸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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