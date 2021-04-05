苗栗、台中地區6日啟動「供五停二」限水措施，財政部賦稅署官員5日表示，針對當地受到影響的商家如便當店、理髮店、小吃店等，轄區國稅局也會實地訪查，適度減輕其查定營業稅的負擔。

官員指出，將提供營業稅減免措施，特別是針對小規模營業人方面，已要求受影響地區的轄區國稅局，主動出擊訪查受影響情形，也會向自來水公司確認停水的相關細節，作為訪查商家的依據。例如便當店、理髮店、小吃店等商家，大多是依小規模營業人的身分經營，平時不必開發票，而是由國稅局按季查定銷售額，按查定情形課徵營業稅。

官員指出，若營業天數確實有減少，轄區國稅局在查定營業情形時，將會協助調減營業稅額，於核課發出第二季營業稅稅單時，會調減受影響店家的應納稅額。未來收到稅單之後，小規模營業人若認為自身業績確實有受影響，營業額嚴重，可以附上相關證明文件，向國稅局個案提出申請，核實認定應納稅額。

至於經營規模較大，已核定開立發票的營業人，官員表示，這部分與小規模，其受到限水政策的影響，將會反映在銷售額之上，營業稅額也就會自然調節。

(工商 )