標普500指數首度站上4000點關卡，隨著10年期美債殖利率陡升影響鈍化、拜登2.3兆美元大基建計畫，以及美國疫苗接種數快速增加，只要美國全體免疫能達成，有機會迎來一波強勁經濟復甦。不過，有專家認為，美國經濟可能面臨「咆哮20年代」（Roaring '20s）情況。

據《Marketwatch》報導，專欄作家Mark Hulbert指出，1個世紀前，美國民眾剛從西班牙流感大流行、第一次世界大戰走出，並迎來強勁的經濟發展。Mark Hulbert表示，預期2020年代的美國股市會像「咆哮20年代」那樣，但其實這樣的比較不太洽當，主要是當時美國股市在1920年後期，才擺脫當時低於平均水準的表現，在此之前，美國經濟遭遇兩次衰退，美國企業營業利潤大幅縮減。

Mark Hulbert警告，若未來幾年走勢如同1920年代，2024年底標普500指數將跌至3000點，比當前水準低25%，過去1年，標普500指數每股收益為135美元，比當前低14%。

1924年底，美國消費者物價指數（CPI）與1919年中、約莫是西班牙流感第一波疫情結束相同，CPI在之後1年內大增20%。目前來看，通膨率已經顯著陡升，各方在激辯這是短期現象還是開端，擔憂1920年代的通膨怪獸大復活。

Mark Hulbert認為，從「咆哮20年代」記取的教訓是，華爾街在消息走漏時買進，見報賣出，美股從1918年末至1919年上半年狂飆，愈發增加的軸資人聽到疫情將結數大買，但等到疫情真的結束的那天，股市上漲空間所剩不多，投資人在消息確定後則是獲利了結。

Mark Hulbert強調，這與當今美股走勢驚人類似，美股從去年低點翻倍，一旦疫情獲得控制，所有的經濟活動復甦，恐怕美股走勢將跟「咆哮20年代」初期一樣。

(中時新聞網)