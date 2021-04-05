台鐵太魯閣408車次列車2號於花蓮清水隧道前，撞上滑落的包商工程車後出軌，造成50人死亡。網路名人宅神朱學恒認為，如果太魯閣號原先一切順利平安回家的話，那50人已經很疲倦的往北部走，抱怨這次連假好累，正不爽「明天要上班」。但衛福部現在還要讓民間捐款出錢，「政府難道不能照顧這些由政府不作為和包商鬆散台鐵鬆懈的人禍受害者？彼此道德勒索，若一開始所有人各安其位，根本不會有這種悲劇，真是荒謬到了極點」。

朱學恒5日在臉書表示，「無有黑暗，不顯光明！我才不要看到台灣人性的光輝，我要看到這五十個人自私的平平安安回家，自私的平平安安回來上班！」

朱學恒說，如果一切順利的話，那五十名在太魯閣號上罹難的同胞，現在應該已經很疲倦的往北部走，他們應該抱怨這次連假好累，搶買票很辛苦，但是跟家人團圓很值得，可是周二又要上班了，超不爽的！但是這一切都只是假設而已，他們跟國家經營的台鐵簽署了運送契約，國家應該保障他們可以安全，健康的回家。但台鐵失職、包商失責、政府失信，剝奪了他們從那天開始之後的所有人生。

台鐵太魯閣號事故現場畫面。(圖/本報資料照)

對於側翼要帶風向「不能譴責政府」，朱學恒認為，悲劇不是靠側翼洗白一直洗就會變成民族團結大喜劇的，它就是「人禍殺人」，不會因為衛福部開放捐款就可以轉移責任的。

朱學恒並強調，「我就問一句，我國難道弱到政府不能照顧這些由政府不作為和包商鬆散台鐵鬆懈的人禍受害者，不能撫卹他們，不能夠調度資源，不能夠由法律替他們追求正義嗎？結果現在還要讓民間捐款出錢，彼此還要道德勒索，你捐了沒，你捐了沒？」。

最後，他質疑，「一開始所有人各安其位，根本不會有這種悲劇。民眾納稅，民代監督，官員執行，包商承標，大家都各司其職，哪來這種悲劇出現的空間！？真是荒謬到了極點」。

總統蔡英文今天就衛福部募款一事表示，政府該負責的事項，都會由政府預算辦理。相對應的事故責任，目前也由檢調釐清中，所有的賠償支出，都不會來自愛心捐款。搶修及善後工作仍在進行中，再次謝謝大家溫暖的愛心，政府各單位也一定會繼續全力以赴。

無有黑暗，不顯光明！我才不要看到台灣人性的光輝，我要看到他們自私的平平安安回家，自私的平平安安回來上班！ Twitch傳送門： https://www.twitch.tv/otakuarmy2 YT傳送門： https://youtu.be/hhzoDlrE8kg 無有黑暗，不顯光明！我才不要看到台灣人性的光輝，我要看到這五十個人自私的平平安安回家，自私的平平安安回來上班！ 如果一切順利的話，那五十名在太魯閣號上罹難的同胞，現在應該已經很疲倦的往北部走，他們應該抱怨這次連假好累，搶買票很辛苦，但是跟家人團圓很值得，可是周二又要上班了，超不爽的！ 但是這一切都只是假設而已，他們跟國家經營的台鐵簽署了運送契約，國家應該保障他們可以安全，健康的回家。但台鐵失職、包商失責、政府失信，剝奪了他們從那天開始之後的所有人生。 好啦，側翼要帶風向不能譴責政府，說林佳龍部長辛苦了，真辛苦！ 你要把責任都推給包商李義祥也不是不行，問題是他就是累積包了１．４２億工程的民進黨黨代表啊，包工程就是在黨代表任內，王定宇的房東出來說現在他忘記繳黨費所以暫時停權了，也不是現任黨代表，【民眾黨立委高虹安也將李義祥過去暗黑記錄曝光，不僅偽造施工日誌，還有員工因故身亡，他自己也被判刑過兩次，刑期都是6個月】，我就問一句，難道他包工程的時候也忘記繳黨費沒有黨證不是黨代表嗎？ 那真的不能怪台鐵嗎？根據聯合報的報導：【台北市土木建築學會理事長余烈強調，政府公共工程都會要求廠商提交施工防災計畫及交通維持計畫書，「如果當初有提交，並且送外部審查，相信太魯閣號就不會出事」。他解釋，依照現場環境，理應在爬坡左側做護欄，且護欄不是隨便做做，要以每根長達七、八米的鋼板樁、H型鋼或鋼軌樁打進土裡，露出地面約一米，打在爬坡左側一整排，假設有做護欄，不論是工程車、落石、木頭滑落邊坡，都不會掉入鐵軌，因此施工防災計畫很重要；至於交通維持計畫書，則是要確保施工時間北上、南下列車通行順暢。】如果台鐵跟公共工程施作都照這個標準來，悲劇還會發生嗎？會讓五十個人永遠回不了家嗎？ 悲劇不是靠側翼洗白一直洗就會變成民族團結大喜劇的，它就是人禍殺人，不會因為衛福部開放捐款就可以轉移責任的。 我就問一句，我國難道弱到政府不能照顧這些由政府不作為和包商鬆散台鐵鬆懈的人禍受害者，不能撫卹他們，不能夠調度資源，不能夠由法律替他們追求正義嗎？ 結果現在還要讓民間捐款出錢，彼此還要道德勒索，你捐了沒，你捐了沒？ 一開始所有人各安其位，根本不會有這種悲劇。民眾納稅，民代監督，官員執行，包商承標，大家都各司其職，哪來這種悲劇出現的空間？！！！！ 真是荒謬到了極點！ 阿宅萬事通語錄貼圖上架囉 https://reurl.cc/dV7bmD​ 【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb​ 【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9​ 購買朱大衣服傳送門： https://shop.lucifer.tw/ 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年4月5日 星期一

(中時新聞網)