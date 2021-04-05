台鐵太魯閣號撞上滑落邊坡的工程車出軌意外，凸顯台灣工安問題，一名自稱有接國營工程的工人，在臉書親揭台灣工安黑暗面指出，每次都是聽到有人巡查、巡檢，工頭工人才會穿上裝備配合檢查，工安一走，工人藥酒繼續喝，繼續危險施工，他感嘆，如果都是為了檢查而演戲，不管是不是太魯閣，他們的安全到哪都是未知數。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》表示，自己是一名在水泥預拌工地拉電線的小雜工，有接過包括五楊、新南橫、蘇花改等國營工程，一直在工地奔跑的他，其實有個感受隱忍著，直到2日發生太魯閣號出軌事件，讓他忍不住透露一直隱忍的工安問題。

一名自稱有接國營工程的工人，在臉書親揭台灣工安黑暗面。（圖／截自臉書 爆廢1公社）

原PO坦承，他個人非常反感所謂的「工安」，因為每次都是聽到有人巡查、巡檢、工安要來檢查了，現場的工頭、工人才會穿上裝備配合檢查，等到工安一走，工頭、工人又繼續擺爛，藥酒繼續喝，繼續危險施工。

原PO質疑，逢場作戲是其次，他比較想知道的是，工地如何知道工安要來檢查？大夥怎麼知道今天要演戲？難道是官商勾結？如果都是為了檢查而演戲，不管是不是太魯閣，他們的安全到哪都是未知數。他說他並不想出名，會揭發工安黑暗面，只是不希望再發生任何一次讓大家難過的事件。

貼文曝光後引起熱議，網友紛紛回應「上有政策下有對策」、「不只是工安，勞檢跟環保稽查都是事先通知…這就是陋習啊」、「台灣都外包再外包，哪裡重視工安」。

還有自稱工安人員的網友分析，大家都知道安全很重要，但工程中「進度」更重要，由於有的師傅揚言，若要強迫穿防護具、不能喝酒，可能會拖累工程進度，工頭為了趕上進度，只好睜一隻眼閉一隻眼，言談中充滿無奈。

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(中時新聞網)