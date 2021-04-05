麥唐納道格拉斯(McDonnell Douglas,已被波音集團所併)的F-15鷹式戰機(Eagle)已服役接近50年了，有一段時間，人們以為F-15會走進歷史，因為它應該會被具有匿蹤能力的F-22猛禽(Raptor)所取代。但是出乎意料的是，F-22反而遇到計劃提前結束，以支持F-35聯合打擊戰機的生產工作。

取而代之的是，美國空軍在F-15停產近20年之後，再次下單購買F-15，這在戰機發展史上也是相當罕見的特例。

那麼F-15到底有什麼特別之處，以至於美國空軍要維持足夠的數量呢？它又能否活躍在如今的戰場環境？事實上，F-15確實有3個傲視群雄的性能，是其他後繼飛機不容易取代的。

第一，它是美國飛行極速最快的噴射戰機

雖然F-35聯合打擊戰機，在這幾年幾乎佔據了大多數的軍事新聞，但是美國的空防工作仍然是以F-15C為主力。值得注意的是，F-35真正的作用並不是與其他對手戰鬥機纏鬥，它最好的角色是悄然的破壞地面防空陣地。空戰這種工作應該交給F-15去執行，它可是號稱「純粹制空作戰」的空優霸主，不管哪種蘇聯戰機，都對它感到懼怕。

F-15的最高時速達到2.4馬赫以上，也就是每小時3017公里。還引起了一些爭論，因為許多人認為這架強大的戰鬥機，理應可以飛得更快。無論F-15極速是不是比官方說法更快，可以肯定的是，要是F-35與它比速度，那麼F-35注定吃土，因為F-35的最高速度僅有1.6馬赫(每小時1979公里)。甚至是最先進的F-22，其極速只有達到2.2馬赫。

長程飛行的F-15，安裝3具輔助油箱。(圖/美國空軍)

第二，它有極大的航程

美國海軍一直努力的尋找方法，來擴大艦載戰機，包括F/A-18E超級大黃蜂和F-35C海軍聯合打擊戰鬥機的作戰範圍，因為航艦必須遠離中國大陸的反艦飛彈。但是美國空軍的F-15，在攜帶3具外部油箱的情況時，其飛行距離是海軍戰機的3倍以上！F-15總共可以覆蓋大約3,000海浬(5556公里)的空域範圍，其間無需加油。如果再加上空中加油機的協助，它甚至可以多重武裝的情況下，持續保持威力巡弋的狀態。

美國海軍過去曾經有F-14雄貓戰機具有超長航程的性能，可惜F-14在2006年已經全部退役了。

USAF Finally Accepts its First F-15EX Fighter Jet

第三，F-15擁有完美的戰鬥記錄

F-15效力於美國空軍、日本航空自衛隊、以色列、韓國、沙烏地阿拉伯、新加坡和卡達。雖然已經服役了超過40年，卻從未有任何1架F-15，在空戰當中被對手戰機擊落。與F-35和F-22依靠匿蹤能力來避免被發現不同，F-15從不偷偷摸摸，它永遠是與對手拚正面而獲勝。

F-15完全沒有匿蹤特質，使得飛行員無法依靠匿蹤效果來保護飛機免受敵方戰鬥機或地面防空火力的侵擾，因此F-15能夠獲勝，是依靠戰術、技能和速度，在每一次作戰中取得優勢。

(中時新聞網)