印尼東努沙登加拉省暴雨引發的災情擴大。印尼媒體晚間引述地方官員指出，已有84人死亡，71人失蹤。印尼當局稍早加派直升機加入救援，並運送醫護人員到災區治療患者。

印尼有線電視新聞網CNN Indonesia晚間報導，印尼東努沙登加拉省副省長喬瑟夫（Josef Nae Soi）在記者會說明最新災情時指出，71名失蹤的民眾可能是被土石掩埋。印尼當局稍早指出，約有60戶民宅疑遭土石掩埋。

喬瑟夫指出，災情最嚴重的地區包括東佛羅雷斯縣（East Flores）、雷姆巴塔縣、古邦市（Kupang）以及薩布縣（Sabu Raijua）。

印尼羅盤報（Kompas）報導，國家災害應變總署署長多尼（Doni Monardo）稍早指出，已經加派直升機加入救援，加強整合搜救資源，也協助運送醫療人員到災區救治患者，並與軍警等單位協調，調派重機具到土石流災區加速救援。（編輯：高照芬）1100405

(中央社)