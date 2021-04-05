蘋果「Apple Car」進軍電動車領域引發各界熱議，即使作為該領域的後進者，其手中握有的能量仍不容小覷，而談及電動車市場龍頭特斯拉（Tesla），蘋果CEO庫克（Tim Cook）表示非常欽佩特斯拉長期保持領先地位。

不少人預測，Apple Car的問世將會震撼電動車市場，而電動車龍頭大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾在去年12月23日時在推特提到，他曾考慮以當前市值的10分之1將特斯拉出售給蘋果，只不過庫克似乎興趣缺缺，不太想談而拒絕。

據《IT之家》援引9to5 Mac的報導，庫克在接受Kara Swisher的採訪，被問及對特斯拉執行長馬斯克的看法時表示，即使他從未與馬斯克交談過，但他非常欣賞特斯拉，

庫克表示，「我從來沒有和馬斯克說過話，但仍非常欽佩他一手創建的公司，不僅一舉奠定領先地位，並長期的維持市場上的優勢難以動搖」，直呼，令人難以置信，因此對其非常讚賞。

值得一提的是，即使Apple Car在市場上鬧得沸沸揚揚的，不少供應鏈高度關注望能搶到這肥單，但不少人仍認為短期內其還構不成威脅；於2月借殼上市的電動車廠Lucid Motors執行長Peter Rawlinson曾在《CNBC》的採訪中認為，該公司有足夠的實力與Apple car抗衡，絲毫不懼像蘋果這類電動車領域後進者的競爭。

(中時新聞網)