太魯閣號2日因撞上工程車發生意外，造成慘重傷亡，資深媒體人李艷秋質疑，包商李義祥曾是民進黨黨代表，且為何他有違規紀錄和前科，台鐵還能讓他承包工程，交通部4日也針對李艷秋的質疑做出回應。5日深夜，針對交通部的回應，李艷秋反嗆，這剛好應證了政府除了砸錢找網軍之外，該做是是情的都沒有做到。

針對交通部的回應，李艷秋5日深夜在臉書上表示，交通部的回應，印證了這個政府除了避重就輕砸錢找網軍外，該做的都沒做，且諷刺的是他們大內宣最常標榜的是「有政府，會做事」

李艷秋指出，網軍還是很賣力做事的，這兩天出征的基調是「你去救災了嗎？你捐了多少錢？只會消費悲劇，滾回你的祖國去吧！」連梗圖的製作都統一，「用你的錢養網軍洗你的腦，不願被洗的就戴個紅帽子，在臺灣只要刷上顏色、套上親中反中，所有是非公理正義都沒有了」。

李艷秋認為，網軍殺伐越用力，越讓人認定，這50條人命是被官僚體系怠惰不作為害死的，她更忍不住直言，「當權者，放下傲慢吧！夜深的時候，請閉上眼睛想像一下你是駕駛員，在看到鐵軌上有工程車時，是如何驚恐？50條活蹦亂跳的生命瞬間終結，還不足訓嗎？」

最後，李艷秋也呼籲大家，手牽起來別放鬆，為自己、為所愛的人大聲說「究責無上限、徹查利益勾結、終結網軍東廠」。

為自己、為所愛的人，我們要大聲說 太魯閣號事故發生後，我不敢看電視，因為光從罹難人數上上下下的修正，以及要用DNA確定身份，就可以明瞭現場的慘況；但眼看政府開始操作，甩鍋的、護航的、怠惰的、失職的、帶風向的，讓憤怒的情緒不斷高漲，於是寫下... 由李艷秋的新聞夜總會發佈於 2021年4月5日 星期一

(中時新聞網)