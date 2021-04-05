台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境去年受新冠疫情影響延期，今年訂於4月9日起駕，18日回鑾，進香活動為期9天8夜，活動期間，包括臺中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣等4縣市，將提供免費的衛生紙、餐具組、洗碗精、洗衣粉和環保吸管等生活用品，民眾只要拿家中不要的紙餐具就能免費兌換。

為期9天8夜的「大甲媽祖遶境」進香活動將於9日起程，沿途宮廟將設置用餐區，免費提供給信徒用餐。環保署與台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣等4縣市環保局呼籲參與民眾，自備餐具來享用餐點，從源頭做「減廢」；如果一定要使用免洗餐具，也請將紙餐具清理、分類及堆疊來分類回收。

民眾拿家中不要的回收物，可免費兌換生活用品。（圖／截自環保署官網）

環保署餐具回收宣傳海報。（圖／截自環保署官網）

資源回收兌換活動說明。（圖／截自環保署官網）

根據環保署網站公告，活動期間，臺中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣等4縣市準備了實用的宣傳品供民眾兌換，有關各縣市資源回收兌換時間、地點等活動訊息，可查詢台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣等環保局網站，歡迎大家一起遶境做環保，「媽祖ㄟ保庇」。

台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣等4縣市推出資源回收物免費兌換活動，民眾只要準備不要的廢電池、塑膠容器、紙餐具等，就能免費兌換衛生紙、餐具組、洗碗精、洗衣粉、環保吸管等多項生活用品，共8290份。以彰化縣為例，1000毫升的洗碗精，可以用2.5公斤的乾電池、5公斤的塑膠容器、5公斤紙餐具兌換，兌換地點可查詢環保署資源回收網。

(中時新聞網)