台鐵太魯閣號2日發生嚴重鐵路事故，造成50人身亡，交通部長林佳龍4日臉書表示，已向總統蔡英文以及行政院長蘇貞昌請辭為此負責。前國民黨台中立委顏寬恒直言，很難想像現任的部長沒有任何交通專業，甚至三位次長在「交通領域」經歷都算是他前輩，這恐是外行領導內行，之所以會鑄下大錯的原因，顏寬恒說，按社會大眾對政治責任要求，行政院長蘇貞昌、蔡英文都應該負責。

花蓮2日發生火車出軌嚴重意外，交通部長林佳龍到現場了解狀況。(中時資料照)

顏寬恒5日在臉書發文，以《政治責任是政治人物的事，交通安全才是人民的事》為題，發表對太魯閣號列車事故看法。顏寬恒說，太魯閣號事故讓全國陷入無比的哀痛，事發當天每跳出一則新聞快訊，都讓寬恒的心臟沉了一下；而救災完成之後就是咎責，咎責的目的是為了改進，而非找到「責罵的對象」。

他指出，公路、高速公路、鐵路、航港、港務、民航、氣象、郵政以及觀光，都是交通部業務範疇，但很難去想像現任的部長，其中沒有任何一項是專業，甚至三位次長在「交通領域」的經歷都能算上是部長的前輩。

顏寬恒說，相信不管在私人企業或是政府機關，大家都有一個感觸，自己說的長篇大論，不如長官或主管一句「好或不好」，這可能就是「外行領導內行」之所以會鑄下大錯的原因。

交通部長林佳龍對社會大眾表示會就本次事件負責，但政治責任的擔負與否，是取決於事故的發生與死傷人數嗎？讓國人快快樂樂出門、平平安安回家，就是每位身在崗位上的官員應該盡到的責任。

顏寬恒認為，比起政務官引咎辭職，大家更關心的是辭職之後「下一位部長」是誰，是否又是一位門外漢？是否又是政治意義大於實質意義的任命？是否繼續由外行領導內行？如果按照社會大眾對於政治責任的認知，要負責的不僅是交通部，乃至於行政院，甚至是當年任命交通部長的總統。

國民黨台中立委 顏寬恒。(圖/翻攝自 顏寬恒臉書)

顏寬恒感嘆，就算追究了所有的責任後，家人還是回不來了，國人僅期盼，未來在月台上、在機場、在碼頭送走家人後，還能在相同的地方幫他們提著行李，一起笑著回家，最後，他強調「適才適用，才能解決問題」。

《政治責任是政治人物的事，交通安全才是人民的事》 太魯閣號列車事故，讓全國陷入無比的哀痛，事發當天每跳出一則新聞快訊，都讓寬恒的心臟沉了一下；而救災完成之後就是咎責，咎責的目的是為了改進，而非找到「責罵的對象」。 公路、高速公路、鐵路、... 由顏寬恒發佈於 2021年4月5日 星期一

(中時新聞網)