【回憶殺】女星王百瑜外型出色亮眼，17歲起就出道兼差當模特兒，還曾被劉德華欽點一起拍MV，出演《新蜀山劍俠》、《京港愛情線》等經典作品，事業一帆風順，然而她的婚姻卻十分坎坷，嫁給男星黃建群不到一年，就疑似因賈靜雯介入而離婚，如今多年過去，她也將自己活得更加精彩美麗。
王百瑜因拍攝廣告和黃建群相戀，交往3年後踏入婚姻，然而就在王百瑜即將臨盆時，賈靜雯傳出介入2人婚姻，王百瑜曾回憶這段不堪回首的過去，「我永遠也不會忘記，那天我回家的時候，她坐在我家沙發上和我老公親密的樣子。」不僅如此，還曾有次她憑藉著第六感，挺著孕肚光復南路飯店門口，果然看見賈靜雯下黃建群的車，2人一前一後進飯店，她立刻衝上去質問，還甩了黃建群兩巴掌。
王百瑜氣到羊水破裂，隔天就生下了孩子，而這段短命婚不到1年就告吹，離婚後，黃建群和賈靜雯仍曖昧不斷，男方對這段婚姻僅回應：「我承認有道德疏失。」王百瑜儘管傷心欲絕，但當時的她正值青春年華，她告訴自己不能一蹶不振，便藉著工作填滿生活，每天都認真打扮，去購物、保養，盡可能做一些會讓自己快樂的事，慢慢走出情傷。
直到鄉土劇開始盛行，王百瑜認為自己台語不好，才慢慢淡出演藝圈，開始嘗試投資房地產副業，如今靠著收租就能穩定生活，已年近半百的王百瑜保養得宜，維持逆天好身材和凍齡臉蛋，至今單身的她十分享受充實的生活，再談到過往也能一笑置之，雲淡風輕的自信模樣，儼然是獨身女性將自己過得最棒的典範。
(中時新聞網)
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