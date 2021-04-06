讓居住環境維持簡約、乾淨的「斷捨離」收納法在近年相當流行，而從風水學來看，生活中還有很多影響家庭健康和富貴的物品，例如有缺口的餐具恐代表財氣外漏。擅長八字算命的命理師「龍吟師傅」分享，3大家中必須遺棄的物品，唯有整理好居住環境才能讓運勢好起來，更有機會吸引貴人相助來消除事業和經濟危機，財運才能漸入佳境。

▍1. 無用的鞋子

在風水上來說，鞋子的「鞋」和邪氣的「邪」諧音，因此舊鞋象徵邪氣纏繞，很容易趕走自身的財運，會影響自己跟家人的情緒，如果家裡鞋子的擺放很混亂，要記得定期整理清潔，否則會阻擋財氣。如果家裡有無用的鞋子應該先用剪刀剪斷，防止其他家人穿，再整理起來丟棄。

▍2. 有缺口的餐具

菜盤或者吃飯用的碗總有幾個是有缺口的，但缺口在風水上來說，會讓人的財運流走，想要富貴是不可能的，長期使用也預示著有人會砸你飯碗，因此，建議用紅紙把有缺角的碗包起來丟掉，換成全新餐具才能讓財源滾滾來，迎接即將到來的好運。

▍3. 裝在玄關的鏡子

鏡子會反光，因此在風水上象徵把帶到家來的財運反彈出去，加上在玄關處裝鏡子，會有一種趕人的言外之意，也容易將外面的邪氣折射回家裡，除了增加霉運，日子恐怕越過越不順利，因此玄關處絕對不能放鏡子，既影響風水也丟掉了富貴。

(中時新聞網)