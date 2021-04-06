大家都希望和正直、善良的人來往，最怕心機重、心術不正的人接近自己，但是這類人又特別會隱藏壞心思，讓人防不勝防。運勢命理網站「知命命理」分析，其實這類人都有共同的面相特徵，若遇到三白眼、顴骨外凸、臉大耳小、嘴唇過薄、嘴角下垂的人一定要特別注意，他可能就是需要特別提防的小人。
▍1.三白眼
眼白過多而有三白眼的人，通常心機比較重，心中充滿算計，會為了自私的理由而處處惹事。這種人個性急躁，做事常常不顧及別人感受，也不愛遵守規則。這種面相的人，即使有了財富，也常常會陷入各種人際關係的紛爭中，煩憂度日。
▍2.顴骨外凸
高顴骨的人性格比較強勢，說話直接，如果顴骨突出明顯，且沒有肉包覆，這類人行事怪異孤僻，不按常理行事，脾氣耐性也不好，容易給他人造成麻煩。所以，如果在生活中遇到這種人，一定要小心避開。
▍3.臉大耳小
如果一個人的臉型與耳朵的大小對比明顯，且耳朵明顯比例偏小，這類型的人較自私，總是優先考慮自己，很少替他人著想，內心算計過多。
▍4.嘴薄下垂
從面相學來看，嘴唇過薄之人，做事寡情少信，缺乏恆心和毅力，不踏實又缺乏衝勁。如果薄嘴唇再加上嘴角下垂，更是不佳的面相，這類人內心猜疑過多，很難相信他人，同時還會為了自身的利益，不遵守道德準則去做事，最終被人嫌棄。
【本文轉載自微信官方帳號「知命命理」（ID：zhimingpingtai），經知命命理授權轉載】
文章來源：知命命理
(中時新聞網)
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