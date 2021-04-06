(圖/福斯商旅提供)

每一次破風前行，總有著它的守護。有它，可以讓人更無後顧之憂地踩下踏板、讓人更有信心地勇往直前。它，是騎士們的最佳夥伴，它就是福斯商旅T6.1 Caravelle。

深受自行車車隊青睞的T6.1 Caravelle，總是扮演騎士們的最佳夥伴。(圖/福斯商旅提供)

方正車體化作空間優勢

扮演騎士們最佳夥伴的T6.1 Caravelle有著寬大而厚實的臂膀，透過方正的廂型車車格優勢，寬闊的車頂平台能夠讓8組腳踏車架安穩妥帖地固定在車頂，不只讓更多騎士能夠一同騎行，也盡可能攜帶備用車架，作為緊急狀況下的備援，在騎乘中帶來更高的安心感。

方正的車體輪廓換來廣闊車頂平台，也能夠載運多達8組自行車固定架。(圖/福斯商旅提供)

扮演T6.1 Caravelle車系主力的長軸車型，車內具有長達2,930mm的縱深空間，以及最高5平方公尺的乘載面積與6.7立方公尺的後艙容積！這樣的後艙空間，搭配3/3/3的九人座設定，不只是騎士能夠舒服地前往出發地，就算是車輛的備用零件、騎士個人行李以及補給相關的飲水、食物等等都能輕鬆應對。

大容量車內空間，除了可以載運騎士前往出發點，也能攜帶完整補給，甚至擔任騎士們的行動補給站。(圖/福斯商旅提供)

強悍動力超前部署

不只這樣，福斯商旅這次為T6.1 Caravelle導入的動力編成，更是可以在騎士前行時穩定的跟隨車隊前進。無論是150匹馬力2.0 TDI柴油渦輪增壓引擎，還是199匹馬力、2.0 TDI雙渦輪增壓柴油引擎，都可以帶來出色的性能表現。再附掛能夠延伸的側邊帳，不只在長距離移動當中，作為騎士的行動補給站，還可作為遮風避雨的休息點，幫助恢復體力，繼續面對挑戰。

T6.1 Caravelle 199L動力心臟為2.0 TDI雙渦輪柴油引擎，具備14.8km/L平均油耗，不只有大空間更有油耗經濟優勢。(圖/福斯商旅提供)

完整先進安全，信任安心再加分

T6.1 Caravelle甚至全車系標配有側風穩定系統，即便冬天東北季風強烈吹襲，依然可以保持穩定。其中199車型再加上整合ACC主動車距控制巡航、Side Assist車側盲點警示，還有具備行人偵測與AEB主動式緊急煞車輔助的Front Assist車前碰撞預警系統等，更是可以帶來強烈安定感，作為一個騎士們的避風港，唯有充足的穩定度，才能出色的扮演後盾。

T6.1 Caravelle完整主、被動安全防護，更是擔任騎士後盾的絕佳優勢。(圖/福斯商旅提供)

機能多元、可靠耐用運將首選

這樣的特色，不只騎士滿意，更是深切打中補給車司機的心。即使市面上廂型車選擇愈來愈多，T6.1 Caravelle就是能夠靠著方正的車體優勢，在車長相近的廂型車產品中安裝最多單車架和單車。甚至還不需要硬塞、硬擠就能順利安置，就連擔心昂貴車架受損的騎士都能安心地把愛車交給T6.1 Caravelle，司機安心，騎士更放心。

空間機能是最切中擔任補給車司機的車主重點所在。(圖/福斯商旅提供)

站在使用者的角度，T6.1 Caravelle更有經濟、可靠的優勢。透過2.0升柴油雙渦輪增壓引擎搭配7速雙離合器自手排變速箱，加上Start/Stop怠速熄火系統與動能回收系統的幫助下，14.8km/L的平均油耗表現，不只可以讓馬兒跑得好，還可以讓馬兒少吃草。

擔任這次自行車隊補給車司機的彭大哥表示：「儘管近年來廂型車產品更加多元，福斯商旅T6.1 Caravelle依然保持原有的空間優勢，比起強調流線設計、車高相對壓縮的競品，一方面可以在車頂掛上更多腳踏車架，另一方面車內有更多空間載運補給品。再加上出色的油耗表現，還有可靠性與養護成本等面向都較同級競品更具優勢，花費的成本更小，就能創造更高獲利。」這也是為什麼T6.1 Caravelle能夠在競爭對手環伺的市場中脫穎而出，依然成為補給車司機心目中的最佳選擇。

出色的油耗經濟性，加上更輕鬆的駕馭感受，可以讓司機們更輕鬆勝任每一次的後援任務。(圖/福斯商旅提供)

出色的穩定性，也讓移動過程中的補給更為輕鬆。(圖/福斯商旅提供)

寬敞、實用空間機能，方正車體輪廓延伸出的掛載能力，加上穩定的操控，還有完整的主、被動安全防護，以及「IQ.Drive智能駕駛輔助系統」，T6.1 Caravelle是破風騎士的最強後盾，唯有T6.1 Caravelle才能成就英雄！

T6.1 Caravelle力挺你的騎士精神，限時推出《熱血圓夢專案》，即日起購車即享100萬60期超低利率，並加贈第五年基礎型保固。

(圖/福斯商旅提供)

備註：

*此專案供自行車相關產業適用，購車優惠請洽福斯商旅全台展間。

*福斯商旅保留修改與調整本活動規則之權利

(中時新聞網)