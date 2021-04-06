在Bill Hwang的家族基金Archegos Capital爆倉事件中，「跑得慢」的野村證券成了最大的輸家。而野村這家日本最大的投行，是如何走犯下如此重大的錯誤。

這一切都要從Bill Hwang第一次因違反香港證監條例，被迫關閉了其數十億美元的對沖基金，遠赴華爾街尋找在華爾街的第二次機會，而日本的野村證券給了他一個。

野村證券此前曾與Bill Hwang的老虎亞洲管理有限責任公司（Tiger Asia）有關係，而這家投資公司因內幕交易大陸股票而受到美國和香港監管機構的處罰，於2012年關閉。

據一位知情人士透露，與其他銀行一樣，野村證券最初沒有立即恢復與Bill Hwang的新事業Archegos Capital的業務關係。但事實證明，Bill Hwang對美國和亞洲科技、媒體和其他公司股票進行巨額押注的胃口太大，無法抗拒。

這就好像說：「他們支付了罰款，一切都解決了吧。」一位前野村員工知道了Bill Hwang東山再起，然後就若無其事的說：「那你想做什麼？」

該人士表示，東京的高層們在2016年左右批准續約。但據該人士透露，一旦他們這樣做，Archegos就成長為野村證券美國業務的十大最賺錢客戶之一。

華爾街的銀行家們形容Bill Hwang是一個腳踏實地、彬彬有禮的人。認識他的華爾街消息人士說，已婚後有孩子，人們並沒有看到他沉溺於華麗的生活方式。

據英國《每日郵報》報導，Bill Hwang住在新澤西州特納夫利市郊區的一所房子里，估計價值310萬美元。與許多億萬富翁基金經理人相比，這算是很簡樸的生活。

與此形成鮮明對比的是，一位曾在Bill Hwang底下工作過的對沖基金人表示，Bill Hwang是一位「超級積極進取」和「被認為是一個願意做令人難以置信大膽事情的人」。

熟悉這些交易的三位消息人士表示，Bill Hwang利用槓桿擴大賭注，持有價值超過500億美元的股票頭寸，而他的基金資產約為100億美元。

消息人士稱，Bill Hwang透過購買被稱為總收益互換 (Total return swaps)的衍生商品來完成其目標，這種衍生工具允許投資者在不持有標的證券的情況下押注股價走勢。相反，該銀行購買了這些股票，並承諾向投資者提供與業績相關的回報。反過來，該客戶提供抵押品，以確保與銀行的交易。

Archegos的冒險行為之所以加劇，是因為它與多家銀行建立了交易關係。消息人士稱，這意味著Bill Hwang在特定股票頭寸上的槓桿作用被放大，Bill Hwang部分交易的風險程度高達他承諾的抵押品的20倍。

一位銀行家表示，Bill Hwang的業務，產生「驚人的回報」，是銀行利潤豐厚的帳戶。

另一位消息人士表示，Bill Hwang將利用自己作為頂級客戶的地位，推動銀行降低抵押品要求，這是銀行降低客戶風險的關鍵方式。

其中包括野村證券，它目前在投資銀行數據網站Preqin的全球主要經紀商排名中排名第23位。在決定再次與Bill Hwang打交道後，這家日本銀行迅速增加了與Bill Hwang的業務，將其視為從美國其他大型對沖基金贏得更多業務的戰略。

在試圖挑戰高盛和摩根士丹利等「頂級」主要經紀商的主導地位的銀行中，爭奪Bill Hwang業務的競爭尤為激烈。

在野村證券2019年解僱在美國的風險專業人士後，是否陷入客戶盡職調查的問題尤為嚴重。知情人士之一將這些削減與該行與Archegos的風險聯繫起來。

上周，隨著維亞康姆CBS公司股價的暴跌，這種關係看起來就像是一個可怕的誤判。這些銀行，包括曾為Bill Hwang交易融資的高盛和摩根士丹利，最初曾討論延遲拆盤。

但隨著支撐Bill Hwang倉位的股票持續下跌，Bill Hwang的銀行很快開始爭先恐後地拋售這些股票，試圖阻止虧損。

據另一位知情人士透露，美國證券交易委員會（SEC）和英國金融行為管理局（FCA）也對Archegos事故展開了初步調查。美國證交會周五拒絕置評，FCA也沒有立即做出回應。

該名消息人士表示：「他們(野村)可能覺得自己能夠控制風險，但他們錯了。」

(中時新聞網)