《阿信》《冷暖人間》等日劇劇作家橋田壽賀子4日過世，享壽95歲。今年2月下旬為急性淋巴腫治療赴東京住院，上月移至熱海自宅附近的醫院，本月3日返自宅，4日早上過世。

橋田壽賀子劇作處理人際關係細膩生動，藉由角色單純的行動便帶動整體劇情，引人入勝。在台也曾播出的作品《冷暖人間》描述麵店大家庭生活樣貌，自1990年播到2011年，至2019年仍以特別篇持續播出，至今共播出共511集，當中的小童星江成和己演到劇中結婚。

在《阿信》《冷暖人間》皆有重要演出的泉平子，與橋田深交多年、情同家人。5日她透過播出《冷暖人間》的TBS電視台表示，橋田4日臨終前，泉平子為橋田換上乘船周遊世界時常穿的洋裝，並為她上妝送行。

《冷暖人間》故事主軸五姊妹。（轉自TBS）

在日本簡稱為「渡鬼」的《冷暖人間》日文原劇名《渡る世間は鬼ばかり》，意即「人世間到處都是鬼（壞人）」，與當地俗諺「人世間並沒有鬼」（渡る世間に鬼はなし，意指世上並非人人皆壞人，好人總會存在）對照，帶有諷世之意。

《冷暖》母子不和 橋田頭疼

兩年前《週刊文春》曾爆《冷暖人間》主演母子的泉平子與江成和己兩人不和，傳江成和己說「見到泉平子我會起疹子」，讓橋田十分頭疼。

江成和己（左二）自幼時就演出《冷暖人間》。（轉自Amazon）

泉平子與江成和己2015年最後一次在該劇共演，2019年版中江成和己飾演的「小島真」劇中以「赴大阪出差」或是「去跑業務」缺席，許多觀眾感覺劇情安排「很不自然」，橋田曾公開表示「這種時候我會讓角色到遠方出差，或是讓角色死掉。」不過該劇最近一次2019年播出時，江成和己角色仍存在。

泉平子5日表示：「有橋田老師才有今天的我。我們吵過無數次的架，我也掉過不知多少眼淚，但橋田老師和師丈就像對待自己女兒般照顧我。」

(中時 )