中天美女主播鄭亦真人美身材好又敬業，早前因為邊吃漢堡邊播報新聞在網路上爆紅，又有「漢堡主播」的封號。然而她昨(4日)深夜就突然在臉書上自爆因為被週刊拍到，原想順勢公開與小10歲國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯的姐弟戀，未料昨日跑去男方家中，才知對方竟已有了正牌女友，令誤成小三的她當下難過痛哭。其實鄭亦真今年2月曾在主持網路節目「主播出任務」問感情運，算出結果更與她如今遭遇不謀而合。

鄭亦真今年2月曾在節目中感嘆為何她感情這麼空，希望星座老師小瑜用卡牌幫她算出「2021年是否能脫單遇到對的人？」卡牌結果顯示，現階段的鄭亦真只要先讓自己變漂亮、控制體重，接下來感情就會接踵而來，但鄭亦真的未來感情卻是「哭吧，反正也不會有人安慰你」，讓鄭亦真當下聽了相當崩潰，搞笑想要提前結束節目。

小瑜老師進一步解析鄭亦真的未來感情運，稱卡牌顯示鄭亦真很愛裝堅強，建議她能夠哭出來，把她脆弱的那一面給更多人看到，「妳要跟自己相處，最近有什麼事情很煩，好好哭一場不會笑妳。」讓鄭亦真聽完也直呼有點準，坦言即便很累很焦慮，她還是會拿出最正能量的一面面對大家，所以常常把自己回到家中能量盡失。

然而節目尾聲，小瑜老師也告訴鄭亦真一個好消息，那就是鄭亦真所抽的三張牌中，過去跟現在都是一個人，「可是最後有一個人在等妳。」意指鄭亦真今年有望脫單。

中天美女主播鄭亦真因為被週刊跟拍，昨日深夜在臉書自爆遭小10歲國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯欺騙，去到對方家中，才知藍恭唯已有了正牌女友，讓她當下痛哭，更向正牌女友道歉：「我不知道我介入你們的感情，因為藍恭唯一直說他是單身。」宣告僅1個多月的戀情以眼淚與欺騙收場，也承諾會繼續在工作崗位上努力，用專業新聞內容回饋大家。

(中時新聞網)