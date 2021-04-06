運彩「串關」是一種可以把賠率相乘獎金加成變大的一種投注方式，尤其加上選擇高賠率玩法時，如果中獎，獎金就會更加可觀，上個月有1位運彩「串關」達人專挑冰球及籃球買串6關抱回56.7萬獎金，他到底是怎麼串的，今天來跟大家談一談。

運彩3千元串6關 抱回56萬元獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(承諺攝)

運彩串關說明。(台灣運彩提供)

運彩「串關」是指消費者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要消費者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式。

3000元串6關抱回567009萬元。(台灣運彩提供)

今年3/6有位購券者在新竹北區的投注站花3,000元買了1張跨球種、跨玩法、跨聯盟的串6關彩券，比賽的結果全數命中，抱回567,009元獎金。他買1.「紐約遊騎兵Vs. 紐澤西魔鬼 第一節客勝 賠率2.40」(冰球/國家冰球)、2.「水牛城軍刀Vs. 紐約島人 讓分主勝 賠率2.10」(冰球/國家冰球)、3. 「費城飛人Vs.匹茲堡企鵝 第一節主勝 賠率2.45倍」(冰球/國家冰球)、4「佛羅里達美洲豹Vs. 納許維爾掠奪者 讓分客勝 賠率2.55」(冰球/國家冰球)、5. 「浙江廣夏Vs. 山東西王 不讓分主勝 賠率2.45」(籃球/中國職籃)及6. 「廣州龍獅廈Vs. 四川金強 不讓分客勝 賠率2.45」(籃球/中國職籃)，結果全數命中，真是「猴腮雷」。從他「串關」投注內容來看有2大眉角，首先就是「冰球專挑NHL強隊勝出」，2隊如果實力懸殊就買強隊「讓分」獲勝，如果實力相當則買強隊「第一節不讓分」獲勝；其次就是「籃球專挑CBA「不讓分」逆盤高賠」。

3000元串6關抱回567009萬元獎金彩票。(台灣運彩提供)

3000元串6關抱回567009萬元獎金投注眉角。(台灣運彩提供)

運彩每年提供超過3萬場次的賽事投注，有棒球、籃球、足球、網球、排球、羽球、冰球、美式足球、撞球、電競、高爾夫、賽車等運動種類，每個種類也提供不同聯盟賽事，有多種玩法，賽前可以投注，場中投注也行，您如果同時看好好幾場賽事，就可以透過「串關」，把它們同時串一起投注，就可以把中獎獎金加乘變大，希望你就是下一個過關中大獎的運彩「串關」達人。

(中時新聞網)