大陸女孩林妙可2008年在北京奧運開幕式表演《歌唱祖國》，讓當時才9歲的她爆紅，清秀可愛模樣還被封為中國最美童星、第一童星，如今已是21歲亭亭玉立的美少女，近日她出席活動，被發現圓潤了點，甚至被吐槽崩壞，引起陸網討論。

近日陸網瘋傳林妙可出席活動的照片，只見她紮起馬尾、化著淡妝，穿著一件深藍色的長袖連身裙，打扮相當樸素低調，可這身造型就被網友吐槽「有點老氣」、「看不出是明星」、「和其他童星相比，的確與普通人沒差別」，甚至被指出臉蛋、體態都變圓潤些，不少網友即留言調侃「變大媽」、「長殘了」、「出道即高峰」。

陸網瘋傳林妙可近日出席活動的照片，吐槽她老氣。（圖／翻攝自微博）

林妙可當年因為在北京奧運獻唱，而受封第一童星，可後來卻被發現她是在台上對嘴，歌聲其實是由另一位天籟小歌手楊沛宜所唱，讓林妙可成為全球頭條人物。

雖然一度引發爭議，但林妙可沒放棄演藝夢，她於2017年考上南京藝術學院，仍多少有接商演活動或影視作品，去年還接受陸媒專訪，提到當年的假唱風波，她正面回應：「不一定每一個人都理解你，你就做好你自己就好了」，認為遭部分人誤解很正常，「我覺得怎麼樣都要去面對，時間能改變人的看法」。

(中時新聞網)