台鐵太魯閣號2日發生嚴重的鐵路事故，造成50人身亡慘劇，交通部長林佳龍4日表示，已向總統蔡英文以及行政院長蘇貞昌請辭以示負責。國民黨台北市議員羅智強直言，軌道預警系統拖延2年沒裝，此事蘇貞昌難辭其咎。入口網站《Yahoo奇摩》就對「太魯閣號事故，誰該負最大的責任？」等議題進行網路民調調查，結果發現，有39.9%的人認為「包商」該負責，此外，對於「太魯閣號事故，蘇貞昌該不該負責？」有多達61.9%的網友認為，蘇貞昌該負起政治責任。

羅智強4日貼文指出，2018年普悠瑪列車出軌後，行政院提出257頁的「台鐵總體檢報告」，並編列了2.75億的預算規畫推動「邊坡監測系統(原訂2020年底完成建置)」、及「軌道預警」兩大系統，強調會建立嚴謹的SOP；而這次肇禍的工程車，也正在執行鐵路行車安全改善的計畫。然而，在普悠瑪事故後，行政院改革卻形同具文，鬆散的管理風格依舊，不但原訂今年1月就完成的工程延宕，邊坡監測系統也沒發揮作用。

羅智強認為，行政院在這次事故發生後，又第一時間卸責，「蘇貞昌難辭其咎卻忙著卸責，百姓只能自求多福」。

對於太魯閣號擦撞工程車出軌意外，入口網站《Yahoo奇摩》5日就對此發起網路投票民調，以「太魯閣號事故，你覺得行政院長蘇貞昌該不該負責？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為4月5日至10日，截至6日0時30分為止，共有近5千名網友投票，列出5個選項，認為「一定要」比例佔38.6%、認為「應該要」佔23.3%，合計61.9%。認為「應該不要」佔14.7%、「一定不要」佔7.1%、「不知道/沒意見」佔16.3%。

民調同時也以「太魯閣號事故，誰該負最大的責任？」為題，列出5個選項詢問網友，認為是「包商」比例佔39.9%、認為是「台鐵」佔17.7%、認為「交通部」佔17.8%、「待調查釐清」佔15.8%、「不知道/沒意見」佔7.0%。

Yahoo奇摩投票。(圖/翻攝Yahoo奇摩投票頁面。)

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。(圖/本報資料照)

(中時新聞網)