交通部長林佳龍。(中時資料照)

台鐵太魯閣號火車在花蓮出軌造成50人死亡，是台鐵最嚴重的意外。交通部長林佳龍已經口頭請辭，但行政院長蘇貞昌至今還沒有批准，國民黨則要求蘇貞昌也必須負起責任下台，此一重大事故將牽動綠營布局。原本綠營為了8月四大公投傷透腦筋，現在半路殺出台鐵意外事故，更重挫綠營聲望。

太魯閣號事故到底誰該下台負起政治責任？林佳龍第一時間以處理事故善後，沒有馬上請辭，受到各界的壓力與批評，最後終於在臉書提及跟蔡英文、蘇貞昌口頭請辭。但到目前為止，蘇貞昌還沒有批准辭呈。國民黨拉高籌碼，現在更要求蘇也必須要下台負責。根據港媒《中評網》分析，為了保住閣揆的位置，蘇很可能在事情告一段落，就會批准林佳龍的辭呈。

分析指出，重大意外事件由行政院扛責亦有前例，例如2000年的八掌溪事件，當時行政院長唐飛欲請辭負責，但當時扁政府才上台2個月，副院長游錫堃代為負起政治責任，經陳水扁同意下台。這次的火車意外多達50人死亡，加上2018年台鐵普悠瑪號翻車造成18死，蘇貞昌恐怕壓力不小。

報導認為，林佳龍雖然下台成定局，但林佳龍屬於黨內正國會派系，一向被蔡英文用來制衡新潮流。林佳龍若對太魯閣號重大事件後續處置得當，就算卸任交通部長，也不見得在執政團隊就沒有位置。

因此，林佳龍仍非不可能回鍋參選2022台中市長，只是要和立法院副院長蔡其昌一較高下。另外，前總統府秘書長蘇嘉全最近動作頻頻，也被解讀可能正在準備台中市長選舉。

最後，蘇貞昌可能遭到更動的時機點，原本外界預估是今年8月公投結果出來之後，但這次太魯閣號重大事件，蘇貞昌有無可能被迫負起責任？似將提前牽動綠營下階段布局。

(中時新聞網)