清明連假首日，台鐵408次太魯閣號列車2日撞上滑落到軌道上的工程車，造成重大傷亡。經過連日搶修，相繼拉出第四及第五節車廂後，今（6日）凌晨又從隧道內拖出第6節車廂，目前只剩損壞最嚴重的第七、八節車廂待脫離。

太魯閣號發生撞車意外已進入第五天，台鐵機務搶修隊動用大型機具以鋼索吊掛、柴油機車頭牽引方式，相繼拖出困在隧道內的第4、5節車廂。

搜救人員5日下午將壓在第6節車廂下的罹難者救出，這具遺體是失聯的21歲、在新北五股憲兵訓練中心受訓的志願役下士莊建致，這也是這次事故最後一具罹難者遺體。今日凌晨12:20再度將第6節車廂拖出清水隧道外。

太魯閣號上的近500名乘客，其中311人設籍台東，座位大都在死傷最嚴重的5到8車。至於何時台鐵花東線何時能恢復通車？交通部長林佳龍指出，現在從隧道南北2端進行結構安全檢測，項目含「是否能通車」及「結構是否要補強」，強調「沒有安全就沒有通車」。台鐵表示，20日評估出爐，若沒問題就可以通車。

(中時新聞網)