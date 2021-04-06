圖中巴基斯坦的JF-17戰機掛載PL-12(白色)空對空飛彈，可打擊100公里以外的視距外目標。（圖／推特@sebastienroblin）

發生於2年前在印度與巴基斯坦邊界巴拉科特(Barakot)的一場空戰，一直是近年來軍事專家樂於討論的戰役，主要因為此次戰事雙方共出動了32架戰機，包括了俄製Su-30MKI戰機、法製幻象2000戰機、美製F-16戰機與中巴合製JF-17梟龍戰機。有世界上4大軍事強國製造的戰機在實戰中碰頭，實屬極罕見的狀況，其中戰機性能與機載飛彈的威力何者更能決定勝負，成為議論的焦點。

這場戰役發生於2019年的2月26日，印度首先以幻象2000戰機與Su-30MKI戰機與無人機進入巴基斯坦控制的克什米爾，攻擊巴國訓練恐怖份子訓練營，擊斃了350名武裝份子後返回印度，做為巴國恐怖份子攻擊印度普爾瓦馬的報復行動。這是自1971年兩國的戰爭以來，印方部隊首次越過邊界對巴國進行攻擊，也是兩國擁有核武之後首次正規軍之間的衝突。

In these images you can see Pakistani JF-17 fighters carrying live rounds of PL-12/SD-10 Alpha BVR Missiles. So no, they're not waiting for BVR capability. They're flying daily with these missiles. @sebastienroblin pic.twitter.com/WWZEpM9U4o — Shahid Raza (@schaheid) September 1, 2019

隔日巴國展開報復，雙方在克什米爾展開空戰，巴國出動包括F-16與JF-17梟龍在內共24架戰機，除了向印方軍事設施發射飛彈進行攻擊外，還與印方緊急出動的8架戰機遭遇，其中包括2架Su-MKI。

巴基斯坦與中國成都飛機公司合作製造的JF-17，被巴基斯坦視為該國的驕傲。（圖／推特@Defense785)

事隔2年後有印度軍事專家受訪時指出，當時印方的Su-30MKI是其空軍中性能較佳的機種，但在面對巴方空軍時卻面臨飛彈射程不如F-16的窘境，當時巴方F-16在雙方相距100多公里時對Su-30MKI發射了AIM-120C5中程空對空飛彈，令印方空軍非常驚訝，在奮力逃脫之後，因為Su-30MKI配備的俄製R-77飛彈射程僅有80公里，印軍被迫放棄戰鬥飛返印度境內。印度空軍事後表示，R-77實際上達不到俄國所聲稱的射程，無法與80公里以外的目標交戰。

印巴這場空戰顯示，印度空軍必須對其機載飛彈進行升級，否則難以與巴國空軍對陣。印方最後有1架米格-21戰機被擊落，飛行員跳傘被俘，另有一架米-17直升機墜毀。印方亦聲稱擊落一架巴國的F-16，但沒有任何證據證實，巴方亦予以否認。

空戰中獲得小勝讓巴國上下極為振奮，該國空軍更指出，擊落印軍米格-21戰機的，正是由巴基斯坦生產的JF-17戰機，此款戰機是是大陸成都飛機公司與巴基斯坦航空綜合企業合作的輕型多用途戰鬥機，在大陸稱「梟龍」，在巴國則稱「雷電」。

印度專家表示，據稱當時駕駛JF-17的巴國飛行員曾在超過100公里的距離，以雷達鎖定印方的Su-MKI，迫使印方戰機迅速逃逸尋求掩護。當時JF-17配備了可進行視距外攻擊的PL-12型空對空飛彈，其射程超過100公里。它是目前解放軍服役中僅次於PL-15(霹靂-15)的新型空對空飛彈，外銷版本稱為「閃電-10」。

大陸製PL-12是射程100公里以上的視距外打擊武器，SD-10A是它的外銷型號。（圖／推特@MMMDProvost2)

專家指出，現在的空戰很少會出現近距離戰鬥，如果不具備視距外打擊能力，很難在戰場上取得優勢。JF-17較大的缺點是視距外武器裝載量只有4枚，僅及印方Su-30MKI可攜帶8枚的半數。

印度為縮小與巴基斯坦空軍的差距，正積極推進其國產的全天候視距外阿斯特拉(Astra )導彈，甚至考慮將以色列I-Derby增程型飛彈整合到Su-30MKI戰鬥機上。一旦落實，這幾款新的飛彈將與印度目前擁有的雲母(MICA)中程飛彈BVR和中遠程流星(Meteor)飛彈成為印度空對空能力的支柱。

(中時新聞網)