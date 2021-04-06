疫苗接種更普及 經濟復甦加快！美股上揚 道瓊大漲373點 05:352021/04/06 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股今天上揚，道瓊和標準普爾指數收在新高。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股今天上揚，道瓊和標準普爾指數收在新高。跡象顯示，隨著全美疫苗接種更為普及，經濟復甦不斷加快。 道瓊工業指數勁揚373.98點或1.13%，以33527.19點作收。 標普指數漲升58.04點或1.44%，收在4077.91點。 科技股那斯達克指數漲225.49點或1.67%，收13705.59點。（譯者：張佑之）1100406 散戶趁連假挖3大賺錢股 空頭小心遭狙殺 拜登大撒錢計畫激勵 美股大漲280點 台積電ADR勁揚1％ (中央社) #指數 #道瓊 #美股 #上揚 #譯者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 經濟成長上調 布局歐美高收債、價值型及高股息股搶收益 17:212021/04/05 財經 飆上16600 散戶這回吃掉外資？搶5檔漲價股別被洗掉 00:032021/04/05 財經 全球經濟前景佳 風險資產成第二季布局要角 17:212021/04/05 財經 SPAC燒到亞洲 台灣喊NO 04:102021/04/05 財經要聞 小林青霞越大越美 罕秀性感洩春光18歲仙氣爆棚 11:142021/04/05 娛樂 不輸半導體 下一波黑馬股別太早賣 17:002021/04/05 財經 高盛、小摩看法一致 美國4、5月將迎來報復性消費高峰 19:262021/04/05 財經 新興市場開升息第一槍 專家4大招對付通膨怪獸 08:002021/04/05 財經 大盤向上整理 預期續為個股表現格局 17:402021/04/05 財經 青年節，緬懷先賢更要策勵未來 04:102021/04/05 時論廣場 疫苗接種率達標 英國準備開放經濟活動 16:142021/04/05 財經 國際熱門新聞 疫苗接種更普及 經濟復甦加快！美股上揚 道瓊大漲373點 - 國際 - 中央社 解密資料：美為中立 避釣島演訓 - 國際大事 - 中國時報 遛狗也出事 加州64歲亞裔女街上被刺 傷重身亡 - 國際 美德研究：陸一帶一路破壞國家談判能力 不尋常條件曝光 - 國際 英相強生：現正釐清疫苗護照所涉道德問題 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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