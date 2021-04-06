美股今天上揚，道瓊和標準普爾指數收在新高。跡象顯示，隨著全美疫苗接種更為普及，經濟復甦不斷加快。

道瓊工業指數勁揚373.98點或1.13%，以33527.19點作收。

標普指數漲升58.04點或1.44%，收在4077.91點。

科技股那斯達克指數漲225.49點或1.67%，收13705.59點。（譯者：張佑之）1100406

散戶趁連假挖3大賺錢股 空頭小心遭狙殺
拜登大撒錢計畫激勵 美股大漲280點 台積電ADR勁揚1％

(中央社)

#指數 #道瓊 #美股 #上揚 #譯者