美股今天上揚，道瓊和標準普爾指數收在新高。跡象顯示，隨著全美疫苗接種更為普及，經濟復甦不斷加快。

道瓊工業指數勁揚373.98點或1.13%，以33527.19點作收。

標普指數漲升58.04點或1.44%，收在4077.91點。

科技股那斯達克指數漲225.49點或1.67%，收13705.59點。（譯者：張佑之）1100406

(中央社)