台鐵太魯閣號釀成200多人死傷意外，事發多日，首該負起政治責任的交通部長林佳龍卻態度扭捏，遲遲不肯鬆口談下台。直到4月4日行政院證實林佳龍已經「表態」，國民黨也發出隔天將開記者會要求他下台的通知，同日深夜，林佳龍才在臉書上承諾將辭去交通部長一職。

然而，立委及學者都認為，面對這般嚴重的人禍，行政院長蘇貞昌也應該引咎辭職；值此同時，綠營卻釋出「台鐵民營化」議題，連台鐵內部人員都不客氣地批評民進黨「趁火打劫」，順勢遂行其長期謀奪的政治目的。

交通部長林佳龍在臉書上貼出向救難人員鞠躬的照片，但要求他立即下台的聲浪愈來愈大。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

民進黨立委許智傑在此時再拋出台鐵應該「民營化」；民進黨前立委、台灣車輛公司董事長蔡煌瑯則說，台鐵「公司化」或許是改革的唯一契機；而有「最佳救火隊」之稱的交通部次長王國材也呼應，「個人非常支持公司化」。

一名台鐵人士則直斥，民營化這神來一筆非常突兀，民進黨政府想利用社會大眾這波「驚惶」之際，巧妙地透過災難達成特定政治目的；一位前台鐵工會成員更痛批說，「民進黨早就有所圖謀，趁這機會要求民營化，簡直比政治鬥爭還可惡，直接說誰想分就好了，各派系及財團組成團隊來搶吧！」

官員遇災下台

．游錫堃－八掌溪事件

嘉義縣八掌溪2000年7月山洪爆發，4名工人受困河床2小時，最終被溪水沖走溺亡，時任行政院副院長的游錫堃因而請辭負責，這是民進黨首次執政面臨的輿論風暴。

．劉兆玄－八八風災

2009年8月，八八風災造成南台灣承受50年來最嚴重的水災，不僅救災延誤，閣員也頻頻失言，這起614人殞命的事件，由時任行政院長劉兆玄下台扛責。

．高華柱－洪仲丘命案

義務役士官洪仲丘命案揭露軍中長期霸凌文化，社會輿論高度關注，一度有3萬名網友包圍國防部，時任國防部長高華柱2013年7月請辭下台。

．吳宏謀－普悠瑪出軌

台鐵普悠瑪列車2018年10月在宜蘭出軌翻覆，起因於列車自動防護系統關閉，過彎時未能自動減速，凸顯台鐵內部保修制度重大問題，時任交通部長吳宏謀請辭獲准。

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(中時新聞網)