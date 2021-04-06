台鐵太魯閣號釀成200多人死傷意外，交通部長林佳龍卻態度扭捏，遲到4月4日行政院證實林佳龍已經「表態」，國民黨也發出隔天將開記者會要求他下台的通知，才在臉書上承諾將辭去交通部長一職。

施正鋒進一步表示，2000年嘉義「八掌溪事件」沖走四條人命，時任行政院副院長游錫堃為此辭職；2013年拉脫維亞發生超市倒塌，造成50多人死亡，總理東布夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）也負起政治責任下台，「這次不僅交通部長下台，行政院長也該下台。」

「民進黨近來的執政方式，對事務官的態度是井水不犯河水，只想知道有多少預算可以用來誇飾政績，或把心思用在安插自己的人馬，沒有盡心投入施政，才會造成整個執行團隊鬆散，行政首長當然應該負起政治責任。」施正鋒直指，閣揆蘇貞昌該為台灣史上最嚴重的火車事故負責，甚至連總統蔡英文也應該「下詔罪己」。

行政院長蘇貞昌在太魯閣號事故事發幾小時內就抵達花蓮縣清水隧道現場視察救災進度，在交通部長林佳龍的去留上，他也是「快刀斬亂麻」搶先宣布已收到對方請辭。（圖／行政院提供）

事實上，蘇貞昌向來不是省油的燈，4月4日在外界要求有人得負責的聲浪高漲後，行政院便釋出「已收到林佳龍口頭請辭」的訊息，一記回馬槍殺得林佳龍和總統府措手不及。而在部會施政上，蘇貞昌經常干預人事，先前傳出林佳龍有意安插子弟兵高升，不料時任交通部政次黃玉霖和桃園航空城董事長王義川相繼遭拔除，外界解讀此與蘇貞昌、林佳龍的權力競逐有關，當然台鐵局長一職懸缺三個月遲未派任，也被認為難脫這層微妙關係。

對此，前立委林濁水在臉書上意有所指地分析，「部長為重大交通事故請辭是慣例，林佳龍在臉書說『當時即已向總統及院長請辭』，依體制，部長請辭對象是行政院長，若沒有過份派系矛盾的常態民間公司，職員也沒有越級請辭的，問題是越級請辭，時任陸委會主委蔡英文就做過了，而且更乾脆地完全跳過院長，直接向（時任總統）陳水扁請辭。」這意味的是「私人關係」逾越體制的心態，不利於體制的正常運作。

一名立法院人士也分析說，林佳龍其實並不想真的辭職，因為就政治倫理而言，交通部長既是由行政院長任命，去留當然由閣揆決定，林佳龍卻向總統忸怩作態，行徑格外弔詭。

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(中時新聞網)