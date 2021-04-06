台鐵太魯閣號釀成200多人死傷意外，交通部長林佳龍卻態度扭捏，遲到4月4日行政院證實林佳龍已經「表態」，國民黨也發出隔天將開記者會要求他下台的通知，才在臉書上承諾將辭去交通部長一職。
施正鋒進一步表示，2000年嘉義「八掌溪事件」沖走四條人命，時任行政院副院長游錫堃為此辭職；2013年拉脫維亞發生超市倒塌，造成50多人死亡，總理東布夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）也負起政治責任下台，「這次不僅交通部長下台，行政院長也該下台。」
「民進黨近來的執政方式，對事務官的態度是井水不犯河水，只想知道有多少預算可以用來誇飾政績，或把心思用在安插自己的人馬，沒有盡心投入施政，才會造成整個執行團隊鬆散，行政首長當然應該負起政治責任。」施正鋒直指，閣揆蘇貞昌該為台灣史上最嚴重的火車事故負責，甚至連總統蔡英文也應該「下詔罪己」。
事實上，蘇貞昌向來不是省油的燈，4月4日在外界要求有人得負責的聲浪高漲後，行政院便釋出「已收到林佳龍口頭請辭」的訊息，一記回馬槍殺得林佳龍和總統府措手不及。而在部會施政上，蘇貞昌經常干預人事，先前傳出林佳龍有意安插子弟兵高升，不料時任交通部政次黃玉霖和桃園航空城董事長王義川相繼遭拔除，外界解讀此與蘇貞昌、林佳龍的權力競逐有關，當然台鐵局長一職懸缺三個月遲未派任，也被認為難脫這層微妙關係。
對此，前立委林濁水在臉書上意有所指地分析，「部長為重大交通事故請辭是慣例，林佳龍在臉書說『當時即已向總統及院長請辭』，依體制，部長請辭對象是行政院長，若沒有過份派系矛盾的常態民間公司，職員也沒有越級請辭的，問題是越級請辭，時任陸委會主委蔡英文就做過了，而且更乾脆地完全跳過院長，直接向（時任總統）陳水扁請辭。」這意味的是「私人關係」逾越體制的心態，不利於體制的正常運作。
一名立法院人士也分析說，林佳龍其實並不想真的辭職，因為就政治倫理而言，交通部長既是由行政院長任命，去留當然由閣揆決定，林佳龍卻向總統忸怩作態，行徑格外弔詭。
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(中時新聞網)
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