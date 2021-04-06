連日翻來覆去說會負起政治責任，交通部長林佳龍卻向總統忸怩作態，4月4日深夜終於禁不住各界追究責任的壓力，正式宣告會辭去交通部長一職，至於為何連負責都這麼難，綠媒護航也是幫兇。

親綠名嘴為林佳龍緩頰說，台鐵在每次事故後都有大幅改進，現在政府已經盡人事，但力有未逮的情事總是令心感嘆「天有不測風雲」；一名政論節目主持人甚至反問，假日工程車是否會回工地，「你覺得台鐵管得到嗎？」全力將責任定調在工程承包商，試圖不讓這股民怨向上延燒到台鐵，更不能波及執政團隊。

離譜的是，民進黨立委許智傑竟在此時再拋出台鐵應該「民營化」，並高喊林佳龍「有種」就留下來改革，「下台反而是不負責任的表現」；民進黨前立委、台灣車輛公司董事長蔡煌瑯則說，台鐵「公司化」或許是改革的唯一契機；而有「最佳救火隊」之稱的交通部次長王國材也呼應，「個人非常支持公司化」。

一名台鐵人士則直斥，民營化這神來一筆非常突兀，民進黨政府想利用社會大眾這波「驚惶」之際，巧妙地透過災難達成特定政治目的；一位前台鐵工會成員更痛批說，「民進黨早就有所圖謀，趁這機會要求民營化，簡直比政治鬥爭還可惡，直接說誰想分就好了，各派系及財團組成團隊來搶吧！」

台灣鐵路產業工會祕書長魏豫綾表示，現在應該盡速救傷、調查事故原因，貿然提出公司化、甚至進一步民營化，只會讓人覺得交通部是在推卸責任，也打擊員工士氣，而且民營化跟解決現有問題一點關係也沒有。

魏豫綾指出，面對這次事故，台鐵目前應增加「邊坡全自動監測系統」及「軌道異物入侵警報系統」等，需要更多經費挹注，但如果台鐵民營化，恐怕將無法負擔，且鐵道運輸應該是公共服務。

對於外界把事故肇因歸咎外包公司，企圖與台鐵以及所屬的交通部切割，魏豫綾分析說，台鐵諸多工程外包是整體國家政策所致，因為預算刪減導向，台鐵人力進而縮減，工程只好外包，然而這是本末倒置的思維，台鐵務必痛定思痛，工程安全絕對不容打折扣。

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(中時新聞網)