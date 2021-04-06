「義祥工業社」負責人李義祥因違停工程車，車輛滑落邊坡導致太魯閣408班次出軌意外，鑄成台鐵史上最大意外，李義祥起初堅稱自己「不知情」、「接到警察電話才知道」，監視器卻拍下他事發後袖手旁觀，還與友人聊天抽菸吃檳榔，冷血畫面徹底點燃受害者怒火。

據了解，李義祥（49歲）當天上午開著工程車到達工地，將車停在工寮前的邊坡處，本該無人的工地竟出現多名工人。最新證據顯示，有民眾拍到工程車的車門開啟，代表有人在車內操作施工，但車子滑落邊坡後卻沒人通報給警方或鐵路局示警。

李義祥在遭逮捕的第一時間向檢警證稱他是「事後才知道代誌大條」，如今卻有大量證據顯示他不但第一時間就知情出事，還冷血旁觀救援。（圖／翻攝畫面）

李義祥事後堅稱自己「不知情」，表示自己獨自到工地查看，「貪圖方便」而將車子停在邊坡，還辯稱「有拉手剎車」，且在輪胎前放置石頭，以防止車輛滑落，警方曾問他「該如何面對龐大賠償與這麼多人命？」他竟表示「我根本賠不了，我的人生就到此結束。」

但根據最新畫面，李義祥在案發後如同局外人，他手提水瓶在案發現場頻頻閒晃，還在救護車尾跟朋友聊天、抽菸和吃檳榔，甚至到工寮「乘涼」、滑手機，冷眼旁觀救援情形，卻並未伸出援手。

而當日是清明連假停工期間，生還乘客卻在案發現場看見其他工人，還向逃過一劫的民眾點頭示意，直到警方上前詢問才被帶走，李義祥謊言遭戳破，也徹底點燃罹難者家屬的怒火。

罹難者蘇昱銘的姑姑受訪時，痛斥「他一個人害死這麼多人」，更因其謊言而火冒三丈，其他家屬認為李義祥要「敢做敢當」，犯錯就該承擔責任，更希望檢調能盡快釐清案發經過，用真相還給摯親公道。

檢警從邊坡工寮取得多個行車紀錄器，裡面的畫面顯示，李義祥看到太魯閣號因撞上滑落的工程車出軌後，先是與他人一起冷眼看民眾脫困，接著大家聊天吃檳榔，直到警方來詢問，李義祥才遭到逮捕離開。（圖／翻攝畫面）

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(中時新聞網)