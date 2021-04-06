「義祥工業社」負責人李義祥因違停工程車，車輛滑落邊坡導致太魯閣408班次出軌意外，鑄成台鐵史上最大意外，李義祥起初堅稱自己「不知情」、「接到警察電話才知道」，監視器卻拍下他事發後袖手旁觀，還與友人聊天抽菸吃檳榔，冷血畫面徹底點燃受害者怒火。
據了解，李義祥（49歲）當天上午開著工程車到達工地，將車停在工寮前的邊坡處，本該無人的工地竟出現多名工人。最新證據顯示，有民眾拍到工程車的車門開啟，代表有人在車內操作施工，但車子滑落邊坡後卻沒人通報給警方或鐵路局示警。
李義祥事後堅稱自己「不知情」，表示自己獨自到工地查看，「貪圖方便」而將車子停在邊坡，還辯稱「有拉手剎車」，且在輪胎前放置石頭，以防止車輛滑落，警方曾問他「該如何面對龐大賠償與這麼多人命？」他竟表示「我根本賠不了，我的人生就到此結束。」
但根據最新畫面，李義祥在案發後如同局外人，他手提水瓶在案發現場頻頻閒晃，還在救護車尾跟朋友聊天、抽菸和吃檳榔，甚至到工寮「乘涼」、滑手機，冷眼旁觀救援情形，卻並未伸出援手。
而當日是清明連假停工期間，生還乘客卻在案發現場看見其他工人，還向逃過一劫的民眾點頭示意，直到警方上前詢問才被帶走，李義祥謊言遭戳破，也徹底點燃罹難者家屬的怒火。
罹難者蘇昱銘的姑姑受訪時，痛斥「他一個人害死這麼多人」，更因其謊言而火冒三丈，其他家屬認為李義祥要「敢做敢當」，犯錯就該承擔責任，更希望檢調能盡快釐清案發經過，用真相還給摯親公道。
更多 CTWANT 報導
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。