義祥工業社負責人李義祥承包台鐵邊坡防護工程，卻於2日上午將工程車「危停」在山坡上，最終導致台鐵史上最嚴重事故，而本刊調查發現，李義祥的黑歷史可謂罄竹難書，還曾用「小畫家P圖」想騙工程款，由於他曾是民進黨花蓮縣黨代表，疑似在黨證護身下連搶政府19個標案，奇妙巧合引發社會議論。

檢警調查，李義祥（49歲）在2日上午開著工程車到達工地，將車停在工寮前的邊坡處，本該無人的工地竟出現多名工人。最新證據顯示，有民眾拍到工程車的車門開啟，代表有人在車內操作施工，但車子滑落邊坡後卻沒人通報給警方或鐵路局示警。

台鐵高層在案發後竟還想帶風向，建議將責任導向監造，以降低台鐵局的負評。（圖／翻攝畫面）

李義祥在事發後表示，事故發生當時，他曾聽到撞擊聲響，原以為是工地的施工噪音而不以為意，直至接到警察電話才發現自己鑄下大錯，他在偵訊時坦承，將車停在邊坡是「貪圖方便」，還辯稱自己「有拉手剎車」，且在輪胎前放置石頭，以防止車輛滑落，卻因其疏失導致無數家庭破裂。

警方曾問他「該如何面對龐大賠償與這麼多人命？」他竟表示「我根本賠不了，我的人生就到此結束。」他後來被裁定以50萬元交保，在朋友護送下搭乘賓士車離去，結果因為不敢面對大批媒體採訪，他竟當眾翻牆回家，花檢提出抗告後，花蓮地方法院在4日晚間將李義祥收押。

李義祥的黑歷史則同樣精彩，他在2007年涉嫌圍標自強外役監鋪設琉璃鋼瓦標案，2008年違反政府《採購法》遭花蓮地院判刑6個月，其員工還在2014年駕駛疑似故障的工程車而墜谷身亡，2015年承包花蓮縣府工程時，還用繪圖軟體「小畫家」剪貼假的設施圖片當作工程紀錄，意圖領取55萬元工程款，被依偽造文書罪嫌判刑半年。

此外，李義祥還是民進黨員，曾當選花蓮縣黨代表，2018年再度角逐落選，疑似在「黨證」護身下，罄竹難書的不良紀錄並沒有妨礙他賺錢，他的義祥工業社在民進黨執政的5年間，狂搶政府19個標案，拿下近2億元工程，奇妙巧合留給外界無限遐想。

檢警從邊坡工寮取得多個行車紀錄器，畫面顯示李義祥看到太魯閣號因撞上滑落的工程車出軌後，不但與他人冷眼看民眾脫困，甚至繼續聊天吃檳榔，直到警方來詢問時李義祥仍滿臉不在乎。（圖／翻攝畫面）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)