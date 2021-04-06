台鐵從樹林出發至台東的408班次太魯閣號，在2日上午發生嚴重意外，造成台鐵成立73年以來最慘事故，許多家屬接獲消息後急於趕赴現場，卻因蘇花公路嚴重阻塞，有親友從新北出發，在耗時8小時後才趕抵醫院，原本還抱持著一絲期盼，希望摯愛能躲過一劫，等待他們的卻是殘忍認屍路。

經過漫長路途的折磨，家屬抵達花蓮後焦急在各大醫院奔走，有人幸運尋獲家人身影，在病床邊痛哭感謝上天保佑，還有許多人找遍醫院卻一無所獲，只能強迫自己到殯儀館等待消息，他們在茫然無助中等待奇蹟，卻一次次聽見心碎的聲音。

太魯閣408車次2日上午發生嚴重事故，造成50人死亡、200人輕重傷，全台傾力救援也救不回寶貴的生命。（圖／翻攝畫面）

花蓮殯儀館在當日晚間設置「家屬指認區」，由檢警協助進行認屍，作業程序卻混亂毫無章法，所有死者的照片混雜，更有部分遺體面目全非、難以辨識，家屬卻得一頁頁看盡所有屍塊照片來「找尋親人」，每張照片就像鋒利的刀，把家屬傷痕累累的心剜的血肉糢糊。

更殘酷的是，此車次多為親友共乘，死裡逃生的乘客要承受同時失去多位親人的痛。花蓮牧師女兒鍾惠美一家4口要回玉里探親，卻坐上死亡列車，丈夫張信盛與就讀體大的兒女張恩翔（22歲）、張恩昀（20歲）皆不幸身亡，鍾惠美當時搬動鐵塊想要救女，被壓在底下的人卻請求她「不要搬」，無奈之下只好陪著女兒漸無聲息。

台東陳先生一家6人當時要返鄉掃墓，大女兒抱著4歲外孫女坐在他的前側，遭受撞擊後他強忍疼痛睜眼，發現女兒後腦勺遭撞擊而大量出血，他試圖按壓CPR搶救，急救許久卻仍喚不回愛女，小外孫女也在意外中喪生，他事後回想仍自責不已，悲喊「我沒有盡到父親的責任。」

如今大多數的罹難者都在親友陪同下返回家鄉，無數個家庭因此破碎，留下再也坐不滿的團圓桌和無盡淚水，家屬如今將矛頭指向台鐵疏忽害命，希望能盡快還原案發經過，用事實還給所有受害者公道。

因為台鐵放縱劣跡斑斑的包商承包邊坡作業，甚至沒有要求應設置圍欄，造成這起50死的慘劇，可說是「擺爛殺人」。（圖／黃威彬攝）

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(中時新聞網)