台鐵408車次太魯閣號2日上午發生嚴重意外，釀成50人罹難、200人輕重傷的慘劇，車上有320人是要回家掃墓團圓的台東市民，返鄉列車卻成為人間煉獄，大眾如今將矛頭指向台鐵公司督導不周、縱容害命，導致乘客搭車猶如玩命，更有民眾怒問「台鐵還想再收多少命？」

這起台鐵有史以前最慘事故發生在4月2日上午9時28分，台鐵自強號太魯閣408班次從樹林出發，載著494名乘客和4位乘務人員前往台東，當中有320名台東市民趁著連假要返鄉掃墓，期待已久的團圓之路卻成為哀痛逾恆的天人永別。

蔡英文總統在案發後到醫院慰問傷者，也被罹難家屬質疑「每次都說聽到了，卻不改進。」（圖／總統府提供）

該車次行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道北口時，撞上從邊坡滑落至軌道的工程車，列車駕駛袁淳修在距離工程車前約250公尺已盡力剎車，但仍然來不及，強大撞擊力道導致車頭、也就是第8節車廂被削去大半，造成第7節至第3節車廂出軌、嚴重變形，死傷最慘的多集中在第8節至第5節等4節車廂。

列車駕駛袁淳修（33歲）及助理駕駛江沛鋒（32歲）當場殉職，另外還有50名乘客罹難，最小的死者年僅4歲，200名乘客輕重傷，許多遺體遭強大撞擊力擠壓後殘缺不全，車廂頓成人間煉獄。

各地消防隊前往救援，傷者分別被送往花蓮門諾、慈濟和博東等醫院急救，死者則統一送往新城火車站，由檢察官在月台進行勘驗，再由救護車載往花蓮殯儀館，而新城車站為了轉送大體，也首度封站。

50位乘客罹難，代表無數個美滿家庭破裂，本該溫馨的團圓桌上再也見不到摯親的笑顏，還有多個孩子「來不及長大」，受害家屬如今只期盼真相能早日水落石出，更希望台鐵別再用「人命換安全」，給所有乘客一條能安全回家的路。

太魯閣408班次駕駛袁淳修發現鐵軌上工程車時僅剩250公尺，他竭力剎車仍來不及，與助理駕駛一起殉職，才新婚不久的他，網路上仍能找到他參加集團婚禮的畫面。（圖／翻攝畫面）

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(中時新聞網)