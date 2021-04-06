美股今天漲勢凌厲，最新就業與服務業數據優於預期，投資人看好經濟早日擺脫2019冠狀病毒疾病陰影，帶動道瓊指數勁揚近374點，與標普500指數一同登上歷史新高點。

3大指數全天保持在平盤以上，道瓊工業指數終場上漲373.98點，漲幅1.13%，收在33527.19點。標準普爾500指數上漲58.04點，漲幅1.44%，收在4077.91點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲225.49點，漲幅1.67%，收在13705.59點。

標普500指數11大類股，除能源股隨國際油價重挫外，其餘10個族群全數收紅。

科技權值股表現威猛，Google母公司Alphabet股價猛漲4.2%，臉書（Facebook）漲逾3.4%，蘋果公司（Apple）、微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon.com）漲幅都超過2%。電動車大廠特斯拉（Tesla）在生產與交車數據優於預期激勵下，股價漲逾4.4%。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後飽受衝擊的航空、郵輪股持續反彈，達美航空（Delta Air Lines）與挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）股價分別彈漲2.9%、7.2%。

費城半導體指數勁揚2.01%，收在歷史新高3305.43 點。台積電美國存託憑證（ADR）下挫0.2%，為唯一收黑的成分股。

美國勞工部2日公布，3月非農業就業人口增加91.6 萬人，創去年8月以來最大成長；失業率降至6%，遠低於去年4月疫情嚴峻時破紀錄的14.8%。這份優於預期的報告顯示美國勞動市場加速復甦，投資人更加期待夏季經濟強勢反彈。

美股當天因復活節假期休市，今天盤勢主要反映上述就業數據利多。

此外，一年來深受疫情牽動的服務業也逐漸回春。美國供應管理協會（ISM）數據顯示，3月服務業指數從2月的55.3衝上歷史高點63.7，遠高於景氣榮枯分界線50。

這些數據反映美國加快施打2019冠狀病毒疾病疫苗，疫情歷經冬季高峰後趨於緩和，原本大規模停擺的旅遊、餐飲等經濟活動逐漸恢復，為美股再創新高凝聚動能。

美國總統拜登1月上任後財政刺激加碼，1.9兆美元疫情紓困方案過關外，近期又提出規模數兆美元的基礎建設計畫，期望以修建道路、橋梁、機場，提升寬頻網路覆蓋率，更新老舊電網等措施，替疫後經濟復甦打下基礎。

部分投資人擔心政府砸錢刺激經濟可能助長通貨膨脹，導致聯邦準備理事會（Fed）提前升息、縮減疫情爆發後穩住金融市場的購債計畫，以致美股3月陷入震盪。

但在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）等決策官員再三保證經濟完全復甦前不會改變寬鬆貨幣政策後，美股近幾週有效抵擋美國公債殖利率攀升、市場利率隨之走升的不利格局。

(中央社)