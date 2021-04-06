Yahoo奇摩知識+即將關閉，用戶淚憶手槍伯、求解20點。（圖／翻攝自Yahoo奇摩）

今天凌晨許多Yahoo奇摩用戶收到公告，指擁有16年歷史的Yahoo奇摩知識+即將走入歷史，5月4日將關閉網站，引起網友熱議，不少人驚訝直呼，時代的眼淚也要走入歷史了，莫名有點想哭，雖然現在很少登入，但小時候超常用，也很好用。

Yahoo奇摩宣布將關閉「Yahoo奇摩知識+」，而用戶將從4月20日起就無法繼續在「知識+」進行提問或是回答其他使用者問題；5月4日「知識+」就會關閉，如果用戶嘗試使用，將會被系統重新導向Yahoo首頁。

Yahoo奇摩表示，此項更動將不會對Yahoo帳戶或其他所有的Yahoo奇摩服務影響，不過，未來若有問題想知道答案，請前往Yahoo奇摩搜尋在網路上答案和資訊。

Yahoo奇摩知識+即將關閉，現在進入網站就會看到將於5/4關閉的通知。（圖／翻攝自Yahoo奇摩）

Yahoo奇摩指出，5月4日起將無法使用知識+的網站，但用戶仍可檢視已發布的問題與答案，若想要保留曾經發布的問題和答案，用戶可登入隱私儀表板，在6月30日前提出下載備份的要求，6月30日以後網站上的內容就會以安全方式刪除，不再提供。

此消息被分享到PTT上，引起網友熱烈討論，「雖已經幾百年沒用了，但畢竟是個小時候的回憶，繼即時通結束後，時代的眼淚知識+也要走入歷史了」、「 好幾年沒登入，但哭惹，我的童年」、「有一段時間真的蠻好用的，時代的眼淚」、「小時候很常用」、「有些問題真的在上面找到好解答，儘管是十年前的回答」、「小時候也問過一些正經和北七的問題，大家都很熱心QQ」。

Yahoo奇摩知識+即將關閉，用戶淚憶手槍伯、求解20點大嘆，時代的眼淚也要消失了。（圖／翻攝自博客來）

不少人更喊出當年的發問的常用詞「20點求解」，讓不少感嘆道「X！以後講20點求解要被笑老人了」、「 QAQ 求解20點」；另也有不少網友懷念起知識+上的傳奇人物「手槍伯」，當年他回答問題的起手式都是「你好，我是手槍伯，這個問題問我就對了！」其回應搞怪無比，常讓人越看越疑惑，也因此讓他爆紅。而手槍伯最後更在2007年時出版「手槍伯傳奇」一書，裡面收錄200多則他的經典回應。

(中時新聞網)