富商翁茂鍾與司法人員不當交往案，司法院、法務部預計自7日起陸續再次公布調查報告，而翁茂鍾已因涉嫌造假社會勞動遭收押。據了解，台灣高檢署日前接獲宣稱「看不下去」的祕密證人檢舉，指官田分駐所迄今只接受過翁一人勞動服務，為翁「量身訂做」，且翁執行期間涵蓋農曆新年，甚至有颱風、地震，卻仍「風雨無阻」勞動，高檢署派檢察官南下訪查調卷蒐證逾1個月，揪出造假情事。

佳和集團董事長翁茂鍾因涉《證交法》、《商業會計法》等案，被判應執行徒刑1年，他涉嫌於2012年與執行勞動服務的台南市麻豆警分局官田分駐所員警串通，在簽到簿造假，短短9個月就將合計2196小時的社會勞動執行完畢，案發後翁已遭台南地檢署聲請羈押禁見獲准。

翁茂鍾因與前公懲會委員長石木欽不當交往遭調查，監察院彈劾石木欽，並依據翁的27本筆記本內容，以翁與司法人員不當交往，轉請司法院、法務部查明。今年1月，司法院、法務部共列出40名司法、檢調人員名單，擬懲處究責。但外界認為調查仍有疏漏，司法院長許宗力宣示3個月內完成調查報告，司法院人審會將在4月6、7日開會，預計7日公布結果。法務部也將在本周公布。

而司法院、法務部於今年1月首次公布翁茂鍾案調查報告後，2月間，高檢署就接獲檢舉，指翁在社會勞動上造假。據了解，檢舉人指稱他隱忍多年，看不下去，在調查報告出爐後提出檢舉，希望檢調能隱匿他身分，檢舉直指翁2012年在台南市警麻豆分局官田分駐所服社會勞動，根本沒去，而是事後補簽名。

檢舉指稱，自從社會勞動制度上路以來，麻豆警分局官田分駐所唯一只接受過翁一人執行，在翁之後也沒有人再到分駐所執行，根本是為翁「量身訂做」，雖然官田分駐所距離翁的佳和紡識官田廠很近，但翁鮮少執行，而是勾結分駐所警員，包庇翁事後在簽到簿上補簽名。檢舉並稱，翁執行的2012年1至9月期間，不但包括農曆春節，甚至台南曾發生颱風、地震，但翁仍「風雨無阻」赴警局勞動。

高檢署因此事嚴重破壞社會勞動制度，分案指派執行科檢察官王金聰等2名檢察官組成專案小組，3月間數度率同檢察事務官南下訪查，並赴台南地檢署執行科調閱當年翁執行社會勞動案卷宗，認為全案確實疑點重重，遂發交南檢偵辦，南檢4月1日偵辦同時，王金聰也帶著高檢署11名檢事官南下支援。

此外，高檢署針對翁茂鍾衍生的銀行員諸慶恩偽造文書案，已向高院聲請再審，承辦檢察官已擬出多份法律意見書，將在高院開庭審理時逐一提出說明。

(中時 )