今、明兩天天氣晴朗穩定，氣象局觀測，今天清晨最低溫在基隆市七堵12.4度，日溫差近15度，周四東北季風增強、鋒面掠過，這波水氣較多，周五、周六北部、東半部及中南部山區有下雨機會，北台灣天氣轉涼，氣象達人彭啟明指出，這兩周還是看不到有較大降雨的機會，甚至到5月中下旬梅雨來之前，都是降雨偏少的趨勢，可能要等到6月降雨才逐步趨向正常。

氣象局表示，今、明兩天台灣附近仍以東北風的環境為主，但冷空氣稍減弱，水氣也偏少，各地天氣晴朗穩定，僅花東零星降雨；溫度方面，夜晚清晨各地仍涼，北台灣約15度，其他地區17至19度，白天高溫北部、東半部可回升至22至25度，中南部26至33度，日夜溫差近15度。

氣象局表示，周四（8日）東北季風增強，周五、周六（9日、10日）東北季風影響，北台灣天氣轉涼；而這波水氣較多，北部、東半部及中南部山區都有下雨機會，中南部平地雲量也增多。

彭啟明在臉書指出，東北風的勢力仍強，預計這一兩周大致都還是東北風主導的天氣型態，還是看不到有較大降雨的機會，以較長期的4月份預測來看，降雨偏少機會相當高，甚至到5月中下旬梅雨來之前，降雨都是偏少的趨勢，可能要到6月才逐步趨向正常，這對台灣西半部的旱象不樂觀。

彭啟明說，當梅雨或西南季風啟動後，有機會有些午後雷陣雨發展，但缺水的壓力與急迫性會越來越強。尤其是限水後衍生的各種問題、生活不便才會真正有感，通常是非常不習慣的。

(中時新聞網)