台鐵太魯閣號2日發生出軌意外，造成50死、約200人輕重傷。不過事故發生後，總統蔡英文一番作為、談話卻引來媒體人陳揮文不滿，痛批「蔡總統，你知道你有多昏庸嗎？」陳揮文更質疑，上午9點多太魯閣意外發生，下午4點多蔡英文才到台北車站應變中心記者會，「如果下個月總統大選要拚連任，蔡總統會神隱7小時之久嗎？」

蔡英文3日親赴花蓮探視傷者，陳揮文昨（5）日在臉書指出，當傷患稱自己在第四、五車的中間，總統轉頭看花蓮縣長徐榛蔚，說「四、五車是比較安全的」。對此，陳揮文表示，第四、五車共有10人罹難，哪有比較安全？傷亡最輕微的是第一、二車；且當時距離案發已經超過24小時，陳批，蔡總統根本沒用心，還在狀況外。

蔡英文總統在事發後，3日到醫院慰問傷者。（資料照／總統府提供）

陳揮文不禁想問，蔡總統，你有搭過火車嗎？有買過站票嗎？該傷患說自己在四、五車中間，蔡總統不覺得奇怪嗎？陳揮文研判，該傷患可能是站票，站或坐在第四、五車的交接處，事實上，這是車廂最危險的地方，但上下火車的階梯，可以讓站票的人歇歇腳，但蔡總統恐怕無法理解，這種「坐位」有限，還得用搶的。

3月22日兩架F-5E失事；3月23日，蔡總統參加動土、頒獎、國民法官預演；3月24日，蔡總統前往台東慰問F-5E飛官家屬；3月31日民進黨舉行中常會，蔡總統跟桃園市長鄭文燦、立委蔡易餘量體重。陳揮文質疑，如果下個月總統大選要拚連任，蔡總統還會這麼散漫嗎？蔡總統還敢這麼三八嗎？

蔡易餘量體重，總統見證下令減肥。（資料照／摘自鄭文燦臉書）

4月2日上午9點多，太魯閣意外發生，當天下午4點多，蔡總統前進台鐵災害應變中心舉行記者會。陳揮文質疑，「蔡讀稿機，不給提問，轉頭離去。中間這七個小時，蔡總統在忙什麼？如果下個月總統大選要拚連任，蔡總統會神隱七小時之久嗎？」

此外，陳揮文也提到，罹難者家屬對蔡總統哭喊：「你每次都聽到，都不改進，真的很痛耶」。他說，遺憾的是蔡任期還有三年多，吃苦的是老百姓。

不過，其實2日上午9點多太魯閣出軌意外發生後，蔡英文11點多就透過臉書表示已接獲通報，並做出4點指示：一、各相關單位全力投入救援任務；二、衛福部啟動大量傷病患緊急醫療救護機制；三、交通部及台鐵積極因應後續交通調度；四、運安會嚴格進行事故調查，務必完整釐清事故原因。

(中時新聞網)