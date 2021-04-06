根據巴西克魯茲基金會基因組數據平台，2019冠狀病毒疾病大流行以來，巴西境內已發現92種變種病毒株，其中傳染力更強的亞馬遜病毒株P1已成為主導巴西疫情的病毒株。

克魯茲基金會（Fiocruz）指出，源自巴西亞馬遜、英國和南非的3種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒株，因傳染力更強，頗令世界衛生組織擔心。

但巴西病毒學家史匹爾基（Fernando Spilki）表示，在聖保羅發現類似源自南非變種病毒的「雙重突變」病毒株，更加令人擔心。

史匹爾基指出，目前全世界有上千種冠狀病毒變種病毒株，其中近百種在巴西流行，許多早期大流行的病毒株之間沒有很大區別，現在最令人擔心的是亞馬遜變種病毒株P1已成為巴西的主導性病毒株，以及出現「雙重突變」的新變種病毒株。

克魯茲基金會研究員暨南馬托格羅索聯邦大學（UFMS）傳染學教授克羅達（Julio Croda）重申，儘管有許多種病毒株在巴西流行，源自亞馬遜、英國和南非的3種變種病毒株傳染力大，應該得到更多的關注。

克羅達指出，雖然其他變種病毒株尚未顯示更強的傳染力和更致命的特性，但巴西的疫苗接種率仍偏低，所以保持社交距離非常重要。

克魯茲基金會的研究顯示，亞馬遜變種病毒株P1已經成為巴西27州其中21州的主導病毒株，包括聖保羅與里約熱內盧；源自英國的變種病毒株B.1.1.7已在巴西13州出現。

基金會的研究還指出，感染新型冠狀病毒之後無症狀和出現輕度或中度症狀的人，都有再次感染疾病的風險，就算沒有感染源自亞馬遜、英國和南非的3種變種病毒株，第2次感染也會導致更強烈的炎症身體反應與更強的症狀。

研究人員波沙（Fernando Bozza）指出，目前在巴西再次感染新變種病毒的風險非常大，所以有必要繼續實施遏制新型冠狀病毒的措施，保持社交距離，減少人流，戴口罩和勤洗手。

2019冠狀病毒疾病已經在巴西造成33萬3153人死亡，1302萬3189人確診。自今年1月17日以來，已有2002萬3132人接受至少第1劑疫苗接種，佔巴西人口的9.46% 。

(中央社)