台灣證券交易所形式審閱上市公司2020年財報，從4月7日起，鈞泰(6131)取消分盤集合競價交易方式，但仍併案停止買賣及繼續列為全額交割股，淘帝-KY(2929)停止買賣，台開(2841)列為全額交割股，英瑞-KY(1592)、億麗(2443)及誠創(3536)併案列為全額交割股，首利(1471)恢復交易方法，新世紀(3383)及華冠(8101)採行分盤集合競價交易方式。

鈞泰之前因發生經營權異動且有營業範圍重大變更情事，其上市有價證券停止在證券集中交易市場買賣在案，又查該公司再次發生經營權異動且異動前後一定期間有營業範圍重大變更情事，證交所將該公司上市有價證券併案停止買賣。

此外，鈞泰最近期財務報告顯示，會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性查核報告，且每股淨值高於3元，取消其分盤集合競價交易方式，但仍有其他變更交易方法原因尚未消滅，故仍繼續列為全額交割股。

淘帝未依期限公告申報2020年財務報告，證交所已公告4月7日起停止其上市有價證券買賣。台開最近期財務報告顯示，會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性查核報告，證交所公告將其列為全額交割股。

英瑞及億麗上市有價證券經列為變更交易方法在案，而該等公司最近期財務報告顯示，會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性查核報告，將其上市有價證券併案列為全額交割股。

誠創上市有價證券經列為全額交割股併採行分盤集合競價交易方式在案，又查該公司最近期財務報告顯示，會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性查核報告，因此，併案列為全額交割股併採行分盤集合競價交易方式。

首利其上市有價證券經列為全額交割股在案，但最近二期公告申報財務報告淨值均逾3億元每股淨值並達5元以上，將恢復普通股交易。

新世紀及華冠上市有價證券經列為全額交割股在案，最近期財務報告顯示，每股淨值已低於3元，將其列為全額交割股併採行分盤集合競價交易方式。

(時報資訊)