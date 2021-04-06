台灣證券交易所統計，本國上市公司及第一上市公司2020年度財報，總營業收入33兆786億元，年成長3,355億元，增幅1.02％；總稅前淨利2兆8,891億元，年成長5,106億元，增幅21.47％，顯示國內經濟成長持續走高，上市公司獲利穩定，營收獲利雙創新高。

國內上市公司2020年營收32兆2,673億元，年成長3,805億元，增幅1.19％；稅前淨利2兆8,097億元，年成長5,071億元，增幅22.02％。第一上市公司2020年營收8,113億元，年衰退450億元，減幅5.26％；稅前淨利794億元，年成長35億元，增幅4.61％。

證交所觀察，獲利成長產業主要為半導體業、電腦及周邊設備業、航運業、電子零組件業暨金融保險業。

半導體業受惠5G應用及高階運算需求持續成長，大幅推升獲利；電腦及周邊設備業因疫情居家辦公趨勢，刺激筆電及伺服器出貨需求，而航運業則因缺櫃使供給吃緊，加上填補庫存需求使運價創高，帶動獲利攀升；電子零組件業則因5G基礎建設商機及消費性電子產品需求復甦所激勵。金融保險業則因投資利得及保費收入增加，致獲利上揚。

第一上市公司去年度受疫情影響，導致民生消費降低衝擊傳統產業，整體營收略微下滑，惟居家辦公、遠距教學需求成長帶動電子產業動能，推升整體KY公司獲利表現。

(時報資訊)